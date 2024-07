Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: ”O echipă stoarsă ca o lămâie!” Marea problemă a roș-albaștrilor

Marius Șumudică nu a fost impresionat de felul în care a început FCSB noul sezon din Superliga României.

Marius Șumudică: ”FCSB este o echipă stoarsă, ca o lămâie!”

Antrenorul, care în acest moment este liber de contract, crede că roș-albaștrii au mari probleme la mijlocul terenului, dacă Darius Olaru nu are o zi bună. De altfel, Șumudică susține că FCSB nu mai are jucători capabili să scoată oameni din joc, iar această problemă a apărut după plecarea lui Florinel Coman.

”Este o echipă stoarsă, ca o lămâie. U Cluj a fost peste ei ca joc. Vine acest meci pe un teren dificil, mă refer la nocturnă, la gazon, care avantajează o echipă de luptă. FCSB întâmpină probleme mari la mijlocul terenului. FCSB nu are jucători care să scoată om din joc în afară de Olaru.

Dacă Olaru prinde o zi slabă, nu poți să ai Șut, Lixandru, Edjouma și Alhassan niciodată perpendicular pe poartă. Fie că se retrage Lixandru, fie că se retrage Șut, fac un modul de trei, cu cei doi fundași centrali care se desfac și care urcau cu mingea și nu mai aveau soluții. Slobozia, o echipă incomodă, cu zece inși în spatele mingii. Le-am spus și jucătorilor mei ’Dacă mergem acum și vă dau zece acțiuni de poartă și pun zece jucători de la U19 în spatele mingii, nu știu dacă marcați trei goluri’.

Este foarte greu pe atac pozițional când nu ai jucători de calitate. FCSB suferă la lucrul ăsta de când l-a pierdut pe Coman. Coman e o mare pierdere, Florinel Coman este unul dintre jucătorii de explozie, care făcea totul perpendicular pe poartă. În momentul de față, nu văd așa ceva la FCSB. Din păcate, au mari probleme în exprimare. Au început prost campionatul, nu aveau voie să nu bată U Cluj acasă, trebuia să aibă șase puncte. Punctele astea vor conta”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Marius Șumudică: ”Ștefănescu este departe de ceea ce vedeam la Sepsi!”

Șumudică este de părere că Marius Ștefănescu are și el probleme de adaptare la FCSB, motiv pentru care nu are aceleași prestații pe care le-a avut la Sepsi Sfântu Gheorghe. Totuși, antrenorul are încredere în fotbalistul ajuns în această vară la FCSB și crede că acesta poate deveni un jucător important pentru echipa patronată de Gigi Becali

”Ștefănescu este departe de ceea ce vedeam la Sepsi. În momentul în care ai reușit la o echipă gen Sepsi, tu ești un fel de lider în acel vestiar, toată lumea se uită la tine și te privește altfel, îți dă încredere. În momentul în care vii într-un vestiar greu, intervine această problemă de a te impune. Dacă ai puterea interioară, calitatea să te impui, atunci clubul respectiv va câștiga un jucător. Și Florinel Coman a avut o perioadă delicată la FCSB. Cu siguranță, Ștefănescu va fi un câștig, dar nu este la perimetrii la care era la Sepsi”, a mai spus antrenorul.