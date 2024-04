Marius Șumudică, verdict aspru pentru jucătorii de la FCSB: "Trage cu roșu, e limitat!"

Marius Șumudică a subliniat că FCSB ar avea nevoie de îmbunătățiri semnificative în lot pentru a putea concura la nivel european. Tehnicianul a menționat că aproximativ 10 jucători noi ar fi necesari pentru a spori șansele echipei în competițiile europene.

„Foarte greu să iasă din grupele Conference League" - Marius Șumudică

În ceea ce privește performanțele jucătorilor actuali de la FCSB, Șumudică a fost foarte critic. El a evidențiat limitele și neajunsurile fiecărui fotbalist, subliniind că mulți dintre aceștia nu ar putea face față cerințelor competițiilor europene

„Foarte greu să iasă din grupele Conference League. Nici Europa League (n.r.: nu ar prinde-o acum). Să îţi dau alt exemplu, PAOK defilează cu FCSB. Îi bate de câte ori îi prinde.

Târnovanu e ok, Creţu e limitat, pentru cupele europene limitat. Ngezana limitat, Chiricheş e ok, experienţă, un an te poţi folosi, Dawa trage cu roşu, X. Radunovic e ok, poţi să îţi faci treaba cu el. Şut e necopt, merge până la un nivel, nu poţi să faci performanţă.

Lixandru nu are agresivitate. Olaru verde, Băluţă portocaliu, între verde şi roşu. Vorbim de Europa League, calificare în grupe. Băluţă e un jucător care excelează şi nu excelează în campionatul României. Florinel Coman de două ori verde. Miculescu, roşu, nu poate să joace niciodată. Miculescu, pentru mine, e jucătorul fără post, nu poate să joace în atac niciodată", a declarat tehnicianul, dublu campion al României.

Șumudică e de părere că FCSB nu excelează cu nimic

De asemenea, Şumudică a criticat și nivelul de joc al echipei, remarcând că, în ciuda dominării în campionatul intern, FCSB nu a excelat. În opinia sa, echipa nu impresionează și nu se evidențiază în niciun fel, chiar și în fața unui număr mare de spectatori, performanțele lor au fost sub așteptări.

"FCSB-ul are nevoie de ax central. Ok, a defilat anul ăsta în campionat, dar nu a excelat ca joc. FCSB anul ăsta ia campionatul şi fiindcă nu are adversar. Jocul FCSB-ului nu mă impresionează, nu excelează cu nimic. Cu 50 de mii în tribune trebuia să îi mănânci pe Rapid”, a adăugat Marius Şumudică, pentru Fanatik.

Clasament Play-off