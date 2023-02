Marius Șumudică știe! Cine e singurul fotbalist român care poate face pasul la o echipă mare din Europa

Tehnicianul, fost campion al României cu Astra, a fost plăcut impresionat de evoluțiile lui Darius Olaru de la FCSB, despre care spune că poate face pasul în campionatele puternice.

Gigi Becali a anunțat că nu este dispus să renunțe la serviciile celui mai bine cotat fotbalist din campionatul României fără cel puțin cinci milioane de euro.

Marius Șumudică, impresionat de Darius Olaru

"Referitor la fotbalul nostru. Am urmărit meciul dintre CFR și FCSB. Mi s-a făcut un pic dor de fotbalul românesc. Nu mă așteptam la acel nivel ridicat.

Mi-a plăcut jocul FCSB-ului, cel mai bun din acest an. Au jucat peste așteptări și rar mi-a fost dat să văd o echipă românească care să domine CFR în acest fel.

Am văzut un jucător, care pentru mine, este unul dintre puținii români care se pot impune în străinătate, Olaru. Îi prevăd un viitor extraordinar, este un jucător care are toate ingredientele pentru a face pasul către o echipă mare din Europa. Capacitate mare de efort, stă bine pe picioare și are ce îi lipsește unui român în străinătate. Este un fotbalist complet pentru mijlocul terenului", a spus Șumudică, la Digi Sport.

Darius Olaru a evoluat în 32 de meciuri pentru cei de la FCSB în acest sezon, în campionat și Conference League, reușind să marcheze un singur gol, cifră la care se mai adaugă și alte cinci pase decisive.

Olaru este cel mai bine cotat jucător din lotul vicecampioanei României. Site-urile de specialitate îl evaluează pe mijlocaș la 5,3 milioane de euro.