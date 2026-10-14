Laurențiu Reghecampf (51 de ani), tehnicianul principal al fostei campioane FCSB, își va afla în cursul zilei de astăzi, 14 octombrie, verdictul în conflictul cu Universitatea Craiova, fosta sa echipă.

Momentul adevărului pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB

„Reghe” riscă inclusiv să fie exclus din activitatea fotbalistică de către Comisia de Disciplină și Etică a FRF. Șansele ca scenariul sumbru să se îndeplinească sunt scăzute.

Comisia va încheia speța cu un verdict favorabil pentru Laurențiu Reghecampf, conform gsp.ro. Sursa citată susține, de asemenea, că antrenorul a achitat o parte din datoria către clubul din Bănie, la puțin timp după prima decizie de plată inițială.

Mai mult decât atât, printr-un act notarial depus la FRF, cele două părți s-au înțeles cu privire la reeșalonarea restanței în valoare de circa 150.000 de euro. Prin urmare, în mod normal, Reghecampf nu ar trebui să aibă probleme în a sta pe bancă la FCSB.

De unde a pornit conflictul

În septembrie 2023, Laurențiu Reghecampf a plecat de la Universitatea Craiova la saudiții clubului Al-Tai după doar șapte meciuri.

El avea o clauză de reziliere de 200.000 de euro pe care nu a achitat-o inițial, motiv pentru care Mihai Rotaru a mers la comisii.

Lui Reghecampf i-a fost interzis să antreneze în România, la începutul anului 2024, până își va achita datoria către clubul din Bănie. El a stat pe bancă la FCSB - Oțelul 1-0 printr-o dispensă de la FRF.