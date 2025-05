Giuleștenii au primit în etapa #9 vizita lui CFR Cluj la Capitală, într-un meci care a marcat retragerea lui Cristi Săpunaru. Confruntarea s-a încheiat însă 4-1 pentru ardeleni, iar lui Marius Șumudică i s-a făcut rău după meci.



Antrenorul a negociat rezilierea cu Rapid a doua zi și nu a mai fost antrenorul giuleștenilor de atunci.



Marian Iancu a spus de ce nu mai e fanul lui Șumudică: ”M-am dezis complet de el!”



Rapidistul convins Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, spune că nu se mai numără printre fanii lui Marius Șumudică din cauza comportamentului de care a dat dovadă tehnicianul.



Iancu a explicat că Rapidul a cedat prea mulți jucători valoroși, iar cum niciunul dintre noii veniți nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, Șumudică ar fi trebuit să protesteze în fața conducerii, ceea ce nu a făcut.



”Nu am obiecții față de calitatea lui de antrenor. Am o problemă cu ce ne-a arătat din punct de vedere al caracterului. Dacă la început l-am susținut și am făcut un lobby puternic în mass-media pentru venirea lui la Rapid, dezamăgirea a fost că a pus batista pe țambal și a acceptat compromisul cu patronatul.



Rapidul a fost decapitalizat de valoare fotbalistică, iar el nu a protestat la timp. Acest lucru i l-am reproșat și de aceea m-am dezis complet de a mai fi fanul lui. Nu pot să-i contest calitățile de antrenor”, a spus Marian Iancu la Radio Gold FM.