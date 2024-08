"Luam 20 de milioane și ceva". Cristi Borcea, despre cel mai mare eșec de la Dinamo: "M-am operat pe cord deschis!"

Cristi Borcea a recunoscut că ratarea calificării în grupele Ligii Campionilor în sezonul 2008-2009 a fost un moment deosebit de greu, atât financiar, cât și personal.

"Luam 20 milioane și ceva" Cristi Borcea, despre cel mai mare eșec de la Dinamo: "M-am operat pe cord deschis!"

Borcea a explicat că, dacă Dinamo ar fi reușit să se califice în grupele Champions League în sezonul 2008-2009, clubul ar fi câștigat aproximativ 20 de milioane de euro.

Această sumă reprezenta o oportunitate imensă pentru clubul bucureștean, atât din punct de vedere financiar, cât și al prestigiului internațional. Din păcate, în acel sezon, Dinamo a ratat titlul în fața celor de la Unirea Urziceni.

Despre impactul personal al acestui eșec, Borcea a dezvăluit că dezamăgirea profundă a avut consecințe grave asupra sănătății sale. La vârsta de 41 de ani, Borcea a fost nevoit să se supună unei operații pe cord deschis, din cauza stresului și presiunii acumulate în urma eșecului.

„Meciul cu Unirea Urziceni este cel mai mare regret al meu în fotbal”, a spus Borcea, la Pro Sport.

„Dacă noi ne calificam în Liga Campionilor, cu Urziceniul în 2009, luam 20 și ceva de milioane de euro. Atunci am investit foarte mult pentru acest vis, am fost atât de aproape de atâtea ori, de asta am făcut și operație la 41 de ani, pe cord deschis. Noi am avut 11 metri, nu ne-a dat, a fost o tentă. Nu spun că a vorbit cineva cu arbitrul atunci, nu cred în așa ceva. Ghinion!”, a adăugat fostul acționar.