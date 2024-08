Hakim Abdallah, moment savuros la venirea la Dinamo: „Am crezut că e o glumă!”

Într-un interviu acordat recent, Abdallah a dezvăluit cum a ajuns să semneze cu Dinamo în vara anului 2023, după despărțirea de RE Virton din Belgia.

Hakim Abdallah, moment savuros la venirea în Ștefan cel Mare: „Am crezut că e o glumă!”

Deși a început sezonul cu o oarecare neîncredere, Abdallah s-a adaptat rapid și a demonstrat că merita această oportunitate. În prezent, vârful este unul dintre jucătorii cheie ai echipei antrenate de Zeljko Kopic.

În actualul sezon din Superligă, Abdallah a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive, având un impact semnificativ în ofensiva echipei. În sezonul trecut, el a reușit să înscrie doar patru goluri și să ofere două assisturi în 35 de meciuri.

Atacantul născut în Madagascar a rememorat episodul ce avea să îi asigure transferul la gruparea din Ștefan cel Mare. Vârful în vârstă de 26 de ani a recunoscut că nu i-a venit să creadă că se va alătura "câinilor roșii".

„Când Dinamo a jucat cu FC Argeș și a câștigat cu 6-1, am urmărit meciul și am fost impresionat. Prietenul meu mi-a spus să urmăresc meciurile lor, că fanii sunt extraordinari. După acel meci, agentul meu m-a sunat cu oferta de la Dinamo și, sincer, am crezut că e o glumă. Nu îmi venea să cred că după meciul ăla, Dinamo ar fi interesată de mine”, a declarat Abdallah, conform Orange Sport.

Abdallah a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe precum Stade Brest, Stoke City, Nantes, Hesperange, US Avranches și KSK Lierse. La Dinamo, el s-a integrat rapid și a fost apreciat pentru performanțele sale.