Dorin Rotariu și-a găsit echipă și va juca la Ankaragucu, în Turcia.

Timișoreanul a semnat un contract pe doi ani.

Dorin Rotariu a semnat cu Ankaragucu

Fotbalistul cu 10 selecții la naționala României a trecut peste perioada mai grea din carieră și a semnat un nou contract după 'etapa' FCSB, în care nu i s-au oferit șanse.

Ultimul meci jucat de timișoarean datează din 7 decembrie, în Cupa României, FCSB - FCU Craiova 0-2. După o perioadă în care s-a antrenat alături de Poli Timișoara și a avut câteva oferte din Grecia și Arabia Saudită, extrema stângă în vârstă de 28 de ani a semnat marți seară cu Ankaragucu.

Informația a fost confirmată pentru Sport.ro de unchiul fotbalistului, fostul mare internațional Iosif Rotariu.

"Aseară a semnat Dorin cu Ankaragucu, e un pas mare în carieră. Sunt sigur că el își va arăta calitățile, mai are multe de spus Dorin în fotbal. S-a antrenat în toată această perioadă în care nu a avut club, el e superprofesionist. Abia așteaptă să joace din nou", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Dorin Rotariu e liber de contract din februarie 2024, după o perioadă nereușită la actuala campioană a României, FCSB.

Fotbalistul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Poli Timișoara, Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaa, FC Astana și Ludogorets.

La echipa națională, Dorin Rotariu și-a făcut debutul în octombrie 2016, la 21 de ani și 2 luni, sub comanda regretatului Christopher Daum. A fost selecționat ultima dată în septembrie 2021.

Cine e Ankaragucu

În stagiunea precedentă, Ankaragucu a retrogradat în eșalonul secund după ce a încheiat pe locul 17 în Superliga Turciei. După 38 de etape desfășurate, clubul a înregistrat doar opt victorii, 16 remize și 14 eșecuri, acumulând 40 de puncte, insuficiente pentru a se menține în prima ligă.

Cu o valoare a lotului de aproximativ 20 de milioane de euro, Ankaragucu se luptă în sezonul 2024/25 în eșalonul secund al Turciei. De departe cel mai bine cotat fotbalist al clubului, potrivit site-urilor de specialitate, e Olimpiu Moruțan, care valorează trei milioane de euro, urmat de Efkan Bekiroglu, cu 2.2 milioane.

În noua stagiune, Ankaragucu și-a revendicat a 10-a poziție după primele trei etape. Cu o victorie în prima etapă (2-0 vs. Sanliurfaspor) și două rezultate negative consecutive (0-1 vs. Erzurumspor și 0-1 vs. Umraniyespor), formația și-a trecut în cont doar trei puncte până în clipa de față.

Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin Rotariu, a fost primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray