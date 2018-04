Lovitura teribila pentru Borcea in razboiul cu Becali! :)) Pustii Stelei au dat 5 goluri. Cum s-a terminat derby-ul din C

Becali nu se mai intalneste cu fostul patron de la Dinamo in loje, pe stadioane, ca acum 10 ani.

Are insa ocazia unui derby in liga a 3-a. FCSB 2 a jucat ieri pe terenul Agricolei Borcea, in Calarasi. A fost show total. Echipa secunda a stelistilor a castigat cu 5-4. Pentru ros-albastri au marcat Ion Robert (18, 84), Dumitru Cristian (24), Ovidiu Horsia (70) si Theodor Bota (81). Dupa victoria cu Borcea, FCSB 2 s-a apropiat la 3 puncte de Metalul Buzau, care e pe 5 in seria a doua din liga a 3-a. Lider continua sa fie Farul, la egalitate de puncte cu Progresul Spartac, 55. La finalul sezonului, o singura echipa intra in B.