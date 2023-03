FCSB și Universitatea Craiova își dau întâlnire pe Arena Națională sâmbăt, 18 martie, de la ora 20:00. Partida dintre cele două echipe din prima jumătate a clasmentului va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro!

Lovitură pentru Universitatea Craiova, înainte de meciul cu FCSB: „Nu cred că va juca!”

Gică Craioveanu, fost jucător al „Științei”, a evidențiat faptul că Alexandru Crețu, închizătorul oltenilor, s-a antrenat separat și ar putea lipsi de la duelul din prima etapă a play-off-ului.

„Am văzut multă încredere și sper ca la ora meciului să fie inspirați și motivați. Mă preocupă și alt jucător în afară de Bancone și Vătăjelu care era într- formă bună, îmi place foarte mult și tot timpul l-am apreciat pe Vătăjelu. Este un tip care dă absolut tot și este foarte pozitiv.

Mă preocupă Crețu, zic că este un jucător fundamental pentru noi. Are caracter foarte bun, este un luptător, un mijlocaș box-to-box și echipa parcă arată altfel când joacă, știe și înțelege jocul. Nu cred că va juca, am văzut că face antrenamente aparte, dar dacă va juca va fi un plus enorm”, a spus Gică Craioveanu, potrivit Fanatik.

Alexandru Crețu a evoluat doar 29 de minute în meicul cu UTA Arad de pe „Ion Oblemenco”. De asemenea, mijlocașul defensiv a fost absent la ultimele trei meciuri înainte de jocul cu arădenii: 1-0 vs Petrolul Ploiești, 1-0 vs FC Argeș și 0-1 vs FC Voluntari.

FCSB - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la ora 20:00

FCSB și Universitatea Craiova deschid play-off-ul Superligii. Cele două echipe nu s-au mai duelat din sezonul regulat, atunci când oltenii au plecat neînvinși din ambele dueluri. Mai întâi, trupa din Bănie a reușit să se impună pe „Ion Oblemenco” cu 2-1, iar la București, craiovenii au smuls un rezultat de egalitate (1-1).