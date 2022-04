Liviu Ciobotariu, dezamăgit după eșecul de la Craiova: "Suntem frustrați, meritam mai mult! Am dominat în repriza a doua"

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 7 de Ștefan Baiaram, care a trimis cu capul în plasă, după o centrare perfectă a lui Marius Constantin.

Liviu Ciobotariu, dezamăgit după eșecul de la Craiova

FC Voluntari a fost echipa mult mai periculoasă în repriza secundă, însă nu a reușit să plece măcar cu un punct din Bănie, motiv pentru care Liviu Ciobotariu se declară frustrat și nemulțumit de rezultatul final.

Antrenorul lui FC Voluntari și-a felicitat elevii pentru prestația generală, însă a atras atenția asupra erorilor din defensivă.

"Eu cred că meritam mai mult din acest joc. Au fost două reprize diferite. În prima, ei au avut mai multe situații de a marca, chiar au și marcat un gol, însă a doua ne-a aparținut în totalitate. Am dominat a doua repriză, nu-mi aduc aminte ca Universitatea Craiova să aibă o anumită situație. Suntem frustrați, nemulțumiți de rezultat pentru că puteam pleca cu un rezultat de egalitate. Eu am vina pentru golul primit. Probabil că n-am exersat bine la fazele fixe. Se întâmplă. Este al doilea joc consecutiv în care primim gol din fază fixă și mă deranjează, însă vom încerca să remediem acest lucru. Deja se întâmplă la fiecare joc și nu-mi convine. Vorbim de responsabilitate.

Am arătat bine, am jucat cu Universitate Craiova, o echipă care se bate la titlu. În a doua repriză am jucat de la egal la egal. Asta mă bucură. Suntem o echipă greu de învins. Am făcut un joc bun, îmi pare rău, puteam pleca cu un rezultat de egalitate.

Craiova are jucători de calitate, d-aia sunt unde sunt pe merit. E o echipă care mie îmi place foarte mult. E cea mai în formă echipă ca rezultate și joc, poate alături de FCSB, dar ei au mai multe goluri marcate, dacă nu mă înșel", a spus Liviu Ciobotariu.

În urma acestui rezultat, oltenii ocupă locul 3, cu 45 de puncte, la trei lungimi de liderul CFR Cluj și la un punct în spatele lui FCSB, ambele contracandidate având câte un meci mai puțin.

De partea cealaltă, FC Voluntari ocupă locul 4, cu 30 de puncte.

În runda următoare, Universitatea Craiova primește vizita lui FCSB, iar FC Voluntari joacă pe terenul Farului.