Jucatorii CFR-ului, dupa remiza cu Viitorul: "Am dominat meciul si meritam victoria"

Andrei Burca, declarat omul meciului cu Viitorul, a vorbit despre partida si considera ca CFR a dominat meciul, iar victoria trebuia sa fie de partea echipei sale.

"Regretam ca nu am reusit sa castigam. Am controlat meciul, am avut 6-7 ocazii mari. Ne pare rau ca nu castigam ca sa plecam cu un moral bun impotriva Sevillei, pentru ca aveam nevoie. Trebuie sa ne regrupam si sa facem o figura frumoasa in meciurile urmatoare", a spus Burca.

De asemenea, si Costache e de aceeasi parere: "Eu cred ca am dominat, mai ales in prima repriza, chiar eu am avut o ocazie foarte mare. E bine totusi ca am luat un punct si ca nu am luat gol. A fost un bun antrenament in vederea meciului cu Sevilla, dar voiam sa castigam pentru ca aveam nevoide de 3 puncte importante".