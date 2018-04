Ionita, OUT din echipa CFR-ului dupa ce s-a luat de Petrescu?! Prima reactie oficiala

Dupa 0-0 la Craiova, Ionita i-a transmis lui Super Dan ca vrea sa joace mai mult pentru CFR.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Petrescu nu s-a suparat, asigura conducatorul CFR-ului Bogdan Mara. Ionita nu va fi pedepsit, dar trebuie sa-si astepte randul, transmit clujenii.

"Ionita nu va avea de suferit, n-au fost declaratii exagerate. E normal sa-si doreasca sa joace mai mult. Si la meciul asta a fost o decizie luata in ultimul moment, daca el sau Paun sa fie titular. In timpul saptamanii s-au incercat mai multe variante. In functie de adversar, a ales pana la urma echipa. Alex stie ca ne bazam pe el, pana la final cred ca va reusi sa joace mai multe meciuri titular si sa ne ajute sa castigam campionatul", a spus Mara la PRO X.