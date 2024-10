Gazdele au condus cu 2-0 în prima parte, după ce Gele a deschis scorul în minutul 16, iar Toma a dublat avantajul în minutul 22. În actul secund, ardelenii au revenit prin golurile lui Miranyan (minutul 52) și Boboc (minutul 64).



Ioan Ovidiu Sabău e sincer după remiza de la Slobozia: ”Ne-au dominat”



După meci, Ioan Ovidiu Sabău a evidențiat că trupa lui Adrian Mihalcea i-a dominat pe elevii săi și a precizat că, totuși, e mulțumit de faptul că băieții săi au revenit în meci în a doua jumătate a meciului.

”Sunt mulțumit pentru că am revenit. La cum am arătat în prima repriză trebuie să te și bucuri, a doua repriză am revenit, am înscris, am mai avut două sau trei situații. Așa ca primă concluzie, avem mult de lucru. Nu conștientizăm și nu realizăm că am fost o altă echipă ca tot ce înseamnă concentrare, organizare, modestie. Începem să devenit altceva, dar timpul și astfel de jocuri te așează și te ajută să înveți ce decizii iei.



Mă preocupă în aceste două săptămâni de pauză ce am de făcut cu ei pentru a îi aduce la un nivel de forță, de viteză, de încredere, de tot ce înseamnă dueluri. Pierdem atât de ușor duelurile unu la unu. Ceva s-a schimbat, dar nu mi-am pierdut speranța că ne vom îndeplini obiectivul. Cred că ne vom califica în play-off și am încredere în munca pe care o fac și în foarte mulți jucători din echipă.



Ne-au dominat pentru că noi încercăm să jucăm și când trebuie să așezăm fiecare acțiune, noi nu luăm cele mai bune opțiuni. Revenim destul de greu și prea ușor adversarul joacă în spatele fundașilor. Aici trebuie să lucrăm, pentru că noi nu am arătat așa. Poate că ne-am crezut prea valoroși și prea importanți. Atunci s-a creat acea stare de mulțumire și că se pot rezolva lucrurile și când nu suntem total pregătiți.



Trebuie să ne pregătim foarte bine, ei trebuie să alerge, pentru că talent au. Trebuie să alergi, trebuie să ai soluții”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.