Marți a avut loc evenimentul de lansare al documentarului ”Il Fenomeno - Povestea unu superstar” al lui Adrian Mutu. Filmul poate fi văzut pe VOYO în patru episoade, primul este publicat deja în platformă, iar următoarele o să apară în fiecare marți ale acestei luni.



Ioan Becali l-a descris într-un singur cuvânt pe Adrian Mutu: ”Toți trebuie să viseze să ajungă ca el”



Impresarul Ioan Becali a fost prezent la evenimentul de lansare al filmului regizat de Remus Achim și l-a numit într-un singur cuvânt pe Adrian Mutu: ”fenomen”.



Ulterior, a povestit și cum Mutu s-a certat cu Maldini în timpul unui derby Inter - AC Milan



”L-ați botezat voi Il Fenomeno, nu? Ce să îi mai zic eu? Fenomen a fost, fenomen este și azi. Nu mă așteptam să facă film. Bine că l-a făcut! Să dea Dumnezeu să fie vizionat. Tinerii fotbaliști și viitorii fotbaliști trebuie să vadă un fenomen, să viseze la așa ceva.



Pe Mutu l-am cunoscut la 15 ani jumătate, 16. Era la Pitești. Iarna, erau meciuri de pregătire, și jucau cu Craiova pe o zăpadă de 15-20 de centimetri. Atunci m-am dus la el și i-am zis că dacă vrea să vină în firma noastră să îl reprezentăm, mi-a spus că n-are cum că el a semnat cu un fost director sportiv de la Standard Liege.



L-am dus la Inter, trebuia să fie în vară transferul, așa căzusem cu ei de acord, dar Mutu dăduse 18 sau 19 goluri în tur și atunci am zis să îl dau acum, ca să nu mai dea vreo 20 în retur că sigur nu îl mai iau. A jucat câteva meciuri, a jucat în cupă, s-a certat cu Maldini în derby. Mi-a dat telefon Terraneo, directorul sportiv. 'Bă, ăsta nu e sănătos, să se bată cu Maldini?'”, a relatat Ioan Becali.

