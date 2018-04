Interviu EXCLUSIV Grigoras: "Ii urez succes lui Mutu. Sa aiba rezultate, ca rezultatele te tin"

Petre Grigoras (53 ani) antreneaza SSC Farul si se lupta pentru promovarea in Liga a 2-a. Adi Mutu a preluat informal pe FC Voluntari, pentru ca inca nu detine licenta PRO.

Autor: Gabriel Chirea:



Tehnicianul Petre Grigoras spune ca la Constanta exista un proiect frumos si ambitii mari pentru anii urmatori. El ii ureaza succes in cariera lui Adi Mutu, cel care a preluat pe FC Voluntari in urma cu 10 zile, desi, in perioada cand cei doi au colaborat la ASA Tg. Mures, s-a zvonit ca "Briliantul" si-ar fi "lucrat" antrenorul pentru a-i lua locul.

De ce ati ales sa mergeti in Liga a 3-a?

Am facut-o pentru ca m-am intors acasa. M-am intalnit cu domnul primar Fagadau si am vorbit despre un proiect destul de serios aici. Asta m-a atras, pentru ca Constanta a fost locul in care mi-am incheiat cariera de jucator si am inceput-o pe cea de antrenor. Dupa mai multe "tepe" luate prin diferite locuri din tara, am zis sa ma intorc acasa si sa realizam ceva serios. Constanta e un oras mare al Romaniei, care merita o echipa la nivel inalt, puternica, organizata serios, care sa reziste peste ani.



E ciudat ca exista proiecte mai serioase la Liga 3-a decat in Liga 1?

Exista multe proiecte frumoase la Liga a 3-a, cu echipe bine organizate, care au inceput de jos. Pe langa Farul, vedeti ce se intampla si la Petrolul, "U" Cluj, Otelul, plus cele doua echipe din Bucuresti. In primul rand, sunt echipe de traditie, echipe care au multi suporteri si asta e cel mai important lucru, pentru ca te obliga sa fii serios si sa incerci sa faci performanta.

Care e media de spectatori a Farului?

In acest sezon, noi am jucat un singur meci pe teren propriu, pentru ca starea gazonului era una foarte proasta si s-a lucrat la ameliorarea sa. Am evoluat la Techirghiol, unde veneau 700-1.000 de spectatori. Daca tinem cont ca e vorba de meci de Liga a 3-a, ca distanta intre localitati e de vreo 20 km si ca arena are doar vreo 600 de locuri, va dati seama ca a fost multa lume acolo. La primul meci jucat la Constanta au fost peste 5.000 de spectatori.

Trebuie sa luptati serios pentru promovare...

Din pacate, a fost mai greu decat ne-am asteptat. Am inceput mai greu, pana ne-am pus la punct, nici nu am putut sa jucam pe stadionul din Constanta... Acum suntem in grafic, suntem pe primul loc, la egalitate de puncte cu Progresul Spartac, mai sunt 5 etape si putem sa ne indeplinim obiectivul. E un sport, nu e o stiinta exacta si nu pot castiga toti. Nu poti sa stii ce se poate intampla, dar in aceste 5 etape noi vom face tot ce tine de noi pentru a promova.

Ce presupune proiectul de la Constanta?

Primarul a promis o suma pentru echipa, s-a tinut de cuvant si primaria a aprobat-o, acum mai trebuie sa ne tinem de cuvant noi - jucatori, antrenori, conducatori - si sa reusim promovarea. Este prima data dupa multi ani cand Primaria Constanta s-a implicat activ in sprijinirea Farului. Avem si sprijinul financiar si moral al galeriei. Constanta este un oras mare, cu o economie puternica si era pacat ca aceasta echipa de fotbal de traditie sa nu mai functioneze aici, mai ales ca in oras lumea iubeste sportul si fotbalul, iar Farul a dat multi fotbalisti valorosi de-a lungul timpului. Stiu ca primaria vrea sa ia si stadionul de la DJTS Constanta (n.r. - Directia Judeteana de Tineret si Sport) pentru a se putea incepe o renovare masiva sau o reconstructie. Ar fi extraordinar, pentru ca stadionul arata destul de prost si ar fi un mare plus pentru noi sa le putem oferi suporterilor conditii mai bune.

Cum v-ati calculat traiectoria dupa promovare?

Intai trebuie sa promovam si apoi vom vedea. Daca reusim promovarea, e clar ca va fi mult mai greu, pentru ca in sezonul urmator vor fi mult mai multe echipe in Liga a 2-a, care se vor lupta pentru promovare. Va fi lupta mare cu Petrolul, cu Clujul, cu cine va mai retrograda din prima liga, plus echipele de acum - FC Arges, UTA... Depinde foarte mult ce buget vom avea si ce jucatori valorosi, pe langa ce avem acum, vom putea sa mai aducem. Cine are buget mai solid si organizare buna, se bate direct la promovare, pentru ca aduce jucatori de calitate si face o echipa puternica. Cine nu, sta la rand, scoate maximum din ce are si formeaza o echipa in cativa ani.



V-a sunat telefonul cand au fost demisi antrenori in Liga 1?

Am renuntat la cateva oportunitati de a merge in alta parte, in ligile superioare, dar nu regret absolut deloc. Telefonul meu este deschis oricand, nu il inchid. Am avut discutii avansate doar cu o echipa din Liga 1, dar nu am ajuns la o intelegere. Deocamdata eu ma concentrez pe promovarea cu Farul.

Adi Mutu, fostul dumneavoastra elev de la Tg. Mures, s-a facut antrenor. Ce ii transmiteti si ce sfaturi i-ati da?

Eu nu ii dau sfaturi lui Mutu... Si-a ales o cariera pe care a incercat-o si atunci, la Tg. Mures... Desi s-a zvonit altceva, eu nu am avut mari probleme cu el, pentru ca nu aveam de ce sa am. (n.r. - Grigoras a fost demis de la ASA Tg. Mures, dupa doar doua etape, la presiunea unui grup de jucatori, iar interimatul a fost asigurat de tripleta Mutu-Stancioiu-Muresan. In acel sezon, ASA a avut 7 antrenori - Dan Petrescu, Miriuta, Fekete, Bergodi, Fekete, Grigoras, interimatul jucatorilor, Ciorceri). S-au spus multe atunci, dar nu ma mai intereseaza ce au incercat ei atunci, ce nu au incercat... A fost o perioada scurta, ma intereseaza mai putin si nu vreau sa mai discut subiectul, pentru ca e un lucru trecut care nu m-a afectat si nu ma va afecta niciodata. Ii doresc bafta multa, daca asta e ceea ce vrea el, sa ajunga antrenor... Ii urez mult succes, sper sa aiba la fel de mult succes cum a avut in cariera de jucator. Si sa aiba rezultate, ca rezultatele te tin.