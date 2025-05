Fanii giuleșteni nu puteau trece cu vederea acest moment, iar, la meciul cu CFR Cluj, au pregătit o scenografie impresionantă pentru Cristi Săpunaru.

Încă din startul meciului, fanii au afișat un ”22” uriaș, numărul purtat de Cristi Săpunaru, iar, sub număr, au scris mesajul ”The Ultras, The Player, The Legend”.

De altfel, fanii au avut și sute de hârtii cu numărul ”22”, care au împânzit Giuleștiul. Numele căpitanului de la Rapid a fost scandat minute în șir.

În minutul 22, suporterii de la peluză au ”lansat” o locomotivă care ”căra” trofeele obținute de Cristi Săpunaru la Rapid.