Imagini emotionante: Nesu, oaspete de lux la Utrecht! Olandezii l-au asteptat cu un steag imens in peluza. FOTO & VIDEO

Mihai Nesu a fost invitat de Utrecht la meciul cu Groningen.

La 7 ani de la teribilul accident care l-a aruncat in scaun cu rotile, Mihai Nesu a revenit pe stadionul lui Utrecht, acolo unde fanii l-au asteptat cu un steag imens.

Fostul club al lui Nesu a donat o parte din incasarile de la partida cu Groningen pentru fundatia Mihai Nesu.

“Centrul nostru de reabilitare are intodeauna nevoie de ajutor, pentru ca avem costuri foarte mari in fiecare an. Fundatia creste, dar incet. Avem acum 90 de copii”, a declarat Nesu intr-un interviu acordat pentru presa olandeza.

Mihai Nesu le-a prezentat olandezilor si cateva detalii despre starea sa actuala de sanatate.

“Mana dreapta devine mai puternica si, de asemenea, umarul”, a spus Nesu.

“Incet, incet, lucrurile devin mai bine in unele parti ale corpului. Unii muschi sunt mai puternici, altii au ramas la fel. In timp ce unii sunt mai rau din cauza accidentului. Trag din greu pentru a ma recupera si asta imi da multa putere”, a conchis acesta.