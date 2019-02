Il lasa sau nu la Steaua? "O sa ma uit in ochii lui si o sa-mi dau seama!" Cum poate face Becali un transfer pe ultima suta de metri

FCSB ar putea sa faca pana la urma transferul pentru care a negociat toata iarna!

Iulian Cristea ar putea ajunge la FCSB pe ultima suta de metri a perioadei de achizitii din Liga 1. Presedintele lui Gaz Metan, Ioan Marginean, spune ca va avea o discutie decisiva cu managerul general Edi Iordanescu in urmatoarele zile.

"Va dau cuvantul meu de onoare: apreciez ca se duce la mai bine. Eu ma uit in ochii lui si vorbesc. Daca el imi spune ca nu mai poate sa dea 100% pentru Gaz Metan, ma gandesc ce fac. Dar Edi are ultimul cuvant. Vrem mai mult la anul. Stim unde am gresit, stim ce s-a intamplat, incercam sa construim o echipa buna. Nu cred ca e nimic gresit ca noi vrem ca el sa joace pana in ultima clipa la noi. Vinovat sunt eu ca nu i-am prelungit contractul. Noi ii dorim tot binele. Am vorbit in vara, a spus ca se mai gandeste. S-a tot gandit pana... Dar e o presiune suplimentara pe el. Mai are contract pana la 30 iunie, trebuie sa-l respecte. Interesul e al antrenorului sa aiba concurenta pe posturi. Nu am avut variante sa-l inlocuim, credeti-ma. Edi vrea 4 fundasi centrali si acum are 3!", a spus Marginean la PRO X.