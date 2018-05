IANIS, dezbatere NATIONALA! Ce spune Andone despre pustiul Viitorului

Andone spune ca Hagi are tot dreptul sa-i ceara lui Contra sa-l ia pe Ianis la nationala.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Fara Ianis, dar cu Budescu, Stanciu si Grozav, Romania joaca revansa cu Chile, joi, la ora 17, la PRO TV.



Nationala a plecat in Austria. Acolo e meciul cu Chile. Campionii Americii de Sud vor sa-si ia revansa dupa infrangerea de la Cluj.



In lipsa lui Chiriches, Sapunaru va fi capitan cu Chile. Contra trebuie sa califice nationala la Euro. Hagi nu e singurul care-i cere lui Contra sa-l ia si pe Ianis la nationala. Si Andone l-ar fi luat in lot.