Horațiu Moldovan a reacționat! Ce a spus despre plecarea de la Rapid

Horațiu Moldovan este unul dintre cei mai în formă portari ai momentului, iar Rapid ar putea să-l piardă în pauza competițională din iarnă.

Cotat la 2.6 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul român mai are contract valabil cu FC Rapid București până la finele sezonului 2024/2025.

Ce a declarat Horațiu Moldovan despre plecarea de la Rapid

Dorit de FC Basel, dar și de alte formații din străinătate, portarul giuleștean vrea să se transfere doar dacă are postul de titular asigurat, a anunțat gsp.ro în urmă cu câteva zile.

Titular la echipa națională, românul nu dorește să își pună în pericol convocarea la prima reprezentativă a României pentru turneul final de la EURO 2024.

La reunirea lotului pentru plecarea în cantonament, Horațiu Moldovan a vorbit despre situația sa.

"Am stat cu familia. M-am bucurat de sărbători. Nu am stat să am tratative și discuții. Am vrut să fac la final acest anunț. Nu a fost niciun fel de discuții cu conducerea clubului.

Am o relație foarte bună cu cei de la Rapid. Domnul Șucu e cel mai corect om pe care îl cunosc și nu am niciun reproș. Față de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când nimeni nu mai credea în mine. Nu o să mă pot să mă cert cu nimeni de la Rapid", a spus Horațiu Moldovan.