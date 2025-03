La finalul jocului, Gică Hagi a analizat evoluția echipei sale și a tras concluzii în perspectiva play-out-ului.



"Am început cum nu se putea mai prost, cu o greşeală mare, tot timpul în care am încercat să fim noi, să avem posesie, lucrurile au mers bine, puteam să marcăm mai mult. Ştiam de adeversar că e foarte bun, Neluţu a făcut o echipă foarte bună.



Am egalat, am terminat bine, am mulţumit şi publicul cât am putut, s-a terminat campionatul regular, trebuie să ne liniştim o zi, două şi să ne încărcăm pentru play-out", a spus Gică Hagi la finalul meciului.

Alibec, accidentat în finalul meciului



Gică Hagi l-a lăudat pe Denis Alibec. Atacantul Farului s-a accidentat la ultima fază a meciului și este incert pentru play-off.



"E calitatea lui (n.r. a lui Alibec), el trebuie să ne ajute pe noi, e un atacant foarte bun, trebuie să faci diferenţa acolo în faţă, vom vedea, nici nu ştii ce poate să fie, după sprintul ăla, vom vedea, de ce să vorbim acum la cald, după meci?", a mai spus Hagi.



Hagi a comentat și despre tinerii jucători ai echipei sale, subliniind că evoluția acestora depinde doar de ei."A jucat 10 minute şi să vorbim de el (n.r. Băsceanu), a jucat 10-20 de minute, eu zic că n-are rost, asta e politica noastră, a clubului, avem o academie bună, care produce. Şi-a aşteptat timpul, rândul, să sperăm că va arăta din ce în ce mai bine. Depinde de ei.



Tânărul depinde de el, ei (n.r. Doicaru şi Băsceanu), Nicolas, toţi cei care sunt eligibili, când sunt în formă, dacă sunt în formă, trebuie să avem grijă de ei. Vom vedea, trebuie să găsim spaţiu, vom vedea. Inconstanţă, n-am avut constanţă, fie colectiv, individual, sperăm acum în play-out să fim la un nivel bun", a mai spus Hagi.



Farul venea după două înfrângeri consecutive, iar Universitatea după un eșec acasă cu FC Botoșani.



În tur, scorul a fost identic, 1-1.