Cum ar arăta duelurile jucătorilor cu nume haioase: Olaru vs. Cană, Brînză vs. Pătlăgică, Cojocaru vs. Blănuță, Lefter vs. Bani

Am căutat cele mai ciudate nume ale fotbaliștilor din primele două ligi și au ieșit cinci echipe. Duelurile dintre ele ar aduce dueluri interesante, precum Olaru vs. Cană, Brînză vs. Pătlăgică, Cojocaru vs. Blănuță, Lefter vs. Bani, Ciobanu vs. Lupu, Căpățînă vs. Crețu vs. Chică Roșă, Prepeliță vs. Merloi sau Corbu vs. Pană.

Echipa 1:

Daniel Mutu (FC Brașov-SR) - Laurențiu Corbu (Concordia Chiajna), Lucian Cazan (Metaloglobus), Alexandru Benga (UTA Arad), Florin Dumbravă (FC Brașov-SR) - Denis Lăcustă (Ceahlăul), Vadim Rață (FC Voluntari), Ionuț Vînă (Farul) - Darius Olaru (FCSB), Marius Lupu (Corvinul), Octavian Ursu (Oțelul)

Antrenor - Andrei Prepeliță (AS FC Buzău)

Echipa 2:

Ianoș Brînză (Poli Iași) - Valentin Crețu (FCSB), Cristian Săpunaru (Rapid), Florin Plămadă (Chindia), Florin Dumbravă (FC Brașov-SR) - Alexandru Hrib (Poli Iași), Antonio Bradu (Corvinul) - Andrei Bani (Dinamo), Ștefan Baiaram (CSU Craiova), Andreias Calcan ("U" Cluj) - Ionuț Cojocaru (Petrolul)

Antrenor - Marius Croitoru (FC Botoșani)

Echipa 3:

Ștefan Lefter (Corvinul) - Ștefan Cană (CSM Alexandria), Cristian Ignat (Rapid), Costin Ghiocel (Oțelul), Alexandru Pătlăgică (UTA Arad) - Alexandru Crețu (CSU Craiova), Robert Lupoaica (CSM Alexandria) - Alexandru Dușmanu (Hermannstadt), Silviu Pană (Concordia Chiajna), Raul Haiduc (CFR Cluj) - Vladislav Blănuță (FCU Craiova)

Antrenor - Ionel Colonel (Rapid)

Echipa 4:

Aurelian Păun (Oțelul) - Alexandru Vodă (FCU Craiova), Valerică Găman (FC Hermannstadt), Cornel Ardei (CSM Reșița), Gabriel Plumbuitu (CS Tunari) - Angelo Cocian (FC Voluntari), Casian Soare (Șelimbăr) - George Merloi (FC Voluntari), Gheorghe Grozav (Petrolul), Andrei Burlacu (CSM Reșița) - Adi Chică-Roșă (FC Botoșani)

Antrenor - George Cotigă (FCU Craiova)

Echipa 5:

Ștefan Ciupercă (Unirea Slobozia) - Marius Burlacu (FC Brașov-SR), Igor Armaș (FC Voluntari), Denis Benga (CSU Craiova) - Mihai Căpățînă (CSU Craiova), Mario Geantă (CS Tunari), Andrei Ciobanu (FCV Farul), Sergiu Ciocan (Unirea Dej) - Dennis Politic (Dinamo), Cătălin Cocoş (Concordia Chiajna), Idan Golan (AS FC Buzău)

Antrenor - Bogdan Vrăjitoarea (CSU Craiova)