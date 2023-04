Are 20 de ani, dar deja s-a decis: „Vrea să rămână toată viața la Real Madrid”

După 29 de etape disputate, Real Madrid are 62 de puncte, fiind la 11 distanță de ocupanta primei poziții, FC Barcelona (73 de puncte). În consecință, formația dirijată de Carlo Ancelotti a înregistrat 19 victorii, cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri până acum.

La sfârșitul verii lui 2021, Real Madrid l-a achiziționat pe Eduardo Camavinga de la Rennes pentru 31 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 55 milioane. Acum, francezul e apreciat de Transfermarkt la 60 milioane de euro!

Agentul mijlocașului central, Jonathan Barnett, a vorbit despre Eduardo Camavinga și a evidențiat faptul că starul lui Real Madrid își dorește să rămână la echipa de pe „Santiago Bernabeu” toată cariera sa fotbalistică.

„Vrea să rămână la Real Madrid toată viața. Nu vor fi pribleme cu Real Madrid, vom aștepta și sunt sigur că vom ajunge la una cord”, a spus Barnett pentru GOAL, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Camavinga’s agent Barnett: “He wants to be at Real Madrid his entire life. There will be no problems with Real Madrid, we will sit down and I’m sure we will reach an agreement”, told Goal. ⚪️???????? #RealMadrid

Real want to offer him new long term deal with improved salary. pic.twitter.com/S0xNyCyiRW