Rămâne Ousmane Dembele la FC Barcelona sau pleacă gratis? Răspunsul enigmatic al francezului 

Contractul lui Ousmane Dembele (26 ani) cu FC Barcelona expiră în vara anului 2024. Însă, viitorul acestuia pe Camp Nou este incert, după ce PSG și-a manifestat interesul de a-l transfera pe jucătorul de bandă francez.

Față de anii trecuți, Dembele a mărturisit că se simte mult mai bine la echipă și asta datorită lui Xavi Hernandez, care a mizat pe serviciile sale în sezonul în care FC Barcelona a câștigat campionatul.

„Sezonul a fost bun pentru Barcelona. Am câștigat titlul. E mereu un sentiment plăcut de a câștigat acest trofeu, mai ales în uiltimii trei ani nu am reușit. Le-am dat suporterilor Barcelonei multă bucurie, iar pentru asta sunt fericit.

În ultimi doi ani am fost mai fericit, pentru că am jucat multe meciuri. Înainte era dificil pentru că am suferit multe accidentări. Acum sunt mai fericit pentru că am jucat mai mult. Sunt fericit alături de echipă și oamenii de la FC Barcelona”, a declarat Ousmane Dembele pentru Marca.

Barcelona îl vrea pe Dembele până în 2027

Totodată, extrema franceză a fost întrebată despre viitorul său pe Camp Nou. Cum contractul îi expiră în anul viitor, jurnaliștii spanioli au dorit să afle dacă va continua la FC Barcelona.

Ousmane Dembele nu a oferit un răspuns clar, dar a dezvăluit că Joan Laporta și reprezentanții săi îi propun au contract până în 2027, pe care-l trebuie să-l analizeze împreună cu agentul său.

„Barcelona vrea să-mi prelungească angajamentul până în 2027. Agentul meu va vorbi cu reprezentanții clubului. Sunt fericit la echipă și mă simt bine în Barcelona. Vedem ce se va întâmpla mai departe”, a mai spus Dembele.

Ousmane Dembele a fost transferat de la Borussia Dortmund în vara lui 2017, în schimbul a 135 de milioane de euro. În prezent, acesta este cotat de publicația Transfermarkt la 60 de milioane de euro.