După victoria cu 1-0 de la Ovidiu, Farul a cedat la Tiraspol, după un joc slab. Sheriff s-a impus tot cu 1-0 după primele 90 de minute, grație reușitei lui Talal, iar în prelungiri a mai înscris de două ori prin Mbekeli și Ademo.

Gică Hagi, după returul cu Sheriff: "Inadmisibil! N-am reușit trei pase"

Gică Hagi nu s-a ferit de cuvinte la conferința de presă de la Tiraspol. Managerul tehnic al Farului a spus că este inadmisibil modul în care s-a prezentat echipa sa, a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor în vestiar și a recunoscut că "Sheriff ne-a dat o lecție de fotbal".

"E legat de jocul colectiv. A fost indisciplină! Trebuia să ne respectăm principiile. N-ai cum să nu faci nici măcar 3 pase în prima repriză. E inadmisibil! Nu pot să-mi explic, n-am cuvinte! Le-am spus-o și lor în vestiar. Defensiv s-a muncit cât de cât, dar am fost foarte largi. E incredibil! Atacanți într-o zonă, fundașii în partea cealalaltă. Aveau spații prea mari și am plătit până la urmă.

Asta le-am spus și jucătorilor: cea mai slabă versiune a noastră! De mâine trebuie să încercăm să vedem. Noi avem o mare lipsă în Europa, asta e clar. Sheriff este mult mai experimentată, iar asta se știa de când am căzut cu ei. Dacă țineți minte, nici anul trecut, la noi în campionat, nu ne exprimam foarte bine în deplasare. Probabil e o lipsă de personalitate.

Sheriff ne-a dat o lecție de fotbal. Acum trebuie să ne odihnim și să căutăm soluții. Trebuie să schimbăm ceva, să facem lucrurile să fie mult mai bine. Atât cât putem. Poate astea sunt limitele noastre. Eu cred că am avut lipsă de personalitate, atât individuală, cât și colectivă. Cred că asta ne-a dus la acest rezultat. Le-am zis înainte de meci să lase emoțiile în vestiar. Nu poți în fotbal să te depășească emoții.

Cum găsesc puterea să continui? Totul durează o zi. Fotbalul îți arată cine ești. Acum ne-a arătat că Sheriff e mai bună decât noi. Acum trebuie să continuăm de mâine încolo, trebuie să găsim soluții pentru că vin alte provocări și trebuie să fim pregătiți. Noi ca echipă nu am fost noi. Nu poți să joci numai individual, cum am făcut noi. N-am făcut trei pase! Nu contează că pierzi - toți putem pierde - dar contează maniera în care pierzi. Asta m-a durut în seara asta, maniera în care am pierdut.

Eu conduc echipa și nu am reușit să-i duc unde trebuia. Așa cum am zis, a fost o versiune foarte slabă a noastră și toți suntem de vină", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de la Tiraspol.

FC Urartu, adversara Farului din Conference League

În urma eliminării din Champions League, Farul coboară în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde va întâlni formația FC Urartu, campioana Armeniei.

FC Urartu a fost și ea eliminată în turul 1 preliminar din Champions League. A pierdut prima manșă contra lui Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), scor 0-1, s-a impus în retur cu 2-1 (3-2, după prelungiri), dar a cedat la loviturile de departajare.

FC Urartu a câștigat campionatul în Armenia la o diferență de trei puncte față de ocupanta poziției secunde Pyunik Erevan, care anul trecut o elimina pe CFR Cluj în turul 1 preliminar UCL.