A dat gol si a inceput sa PLANGA! Moment incredibil in meciul din Cupa Romaniei! Ce a putut sa faca Merloi dupa gol

Merloi a deschis scorul pentru Astra in minutul 50 al meciului cu Petrolul, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

Mijlocasul ofensiv crescut la FCSB a inscris pentru prima oara dupa mai bine de un an! Inainte sa marcheze miercuri seara pe Ilie Oana, o facuse ultima data intr-un joc oficial pe 1 decembrie 2019, cand a reusit un hattrick in tricoul Clinceniului contra Chindiei, intr-un meci terminat 5-2, chiar pe acelasi stadion!



Dupa ce a inscris cu Petrolul, Merloi a inceput sa planga pe gazon! Fotbalistul a dus palmele la ochi si s-a exteriorizat, apoi a fost luat in brate de colegi si felicitat de pe margine de antrenorul Neagoe.

Merloi, 21 de ani, e un produs al FCSB, pentru care viseaza inca sa joace. "L-am antrenat pe baiat, stiu ce poate. O sa fie un fotbalist foarte bun. El visa dintotdeauna sa joace pentru FCSB, asta cred ca isi doreste si acum", a spus Florin Bratu la Digisport dupa meciul Petrolul - Astra, incheiat cu victoria clara a echipei din Giurgiu, 3-0.



Inainte sa vina la Astra, in startul actualului sezon, Merloi a mai jucat un campionat la Clinceni. Pustiul a trecut si pe la Rennes dupa despartirea de FCSB.