GOL INCREDIBIL in Voluntari - Clinceni! Faza care va ajunge in TOATA Europa! Cum si-a inscris in proprie poarta Miguel Santos

Liga 1 n-a revenit degeaba! A produs o faza memorabila de la primul meci jucat dupa intreruperea cauzata de coronavirus.

Voluntari a deschis scorul rapid cu Clinceni. Simonovski a marcat dupa centrarea lui Matan in minutul 21 al Clasicului de Ilfov. Dupa 6 minute, avantajul Voluntariului s-a dublat. De aceasta data, reusita a fost de poveste. Struna a centrat de pe partea dreapta, mingea a lovit bara, a sarit in portarul Santos si de aici in plasa. :) Reusita de 2-0 a Voluntariului va ajunge cu siguranta in presa internationala!