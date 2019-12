Gigi Becali scapa de primii jucatori de pe lista neagra? "Mi-ar placea ei doi. Voi dicuta cu antrenorul!"

Gigi Becali a facut o lista de 13 jucatori de care vrea sa scape de la FCSB.

Ofertele se pregatesc sa vina si patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime a pus ochii deja pe doi jucatori: Hora si Filip.

"Toti il stim pe Gigi Becali. Dar hai sa vedem cati jucatori din lista anuntata de dansul se vor regasi si la final. De acolo mi-ar placea un Hora sau un Filip. Sunt doi jucatori foarte interesanti. O sa il intreb si pe Marius Croitoru sa vad ce parere are si el despre ei. Dar trebuie sa ma interesez bine si despre salarile acestor baieti pentru ca este clar ca eu nu imi pot permite sa platesc cat le plateste Gigi Becali. Dar pana atunci eu sper sa facem meciuri cat mai bune, deoarece mi-ar placea sa ajungem si noi in play-off, desi nu este deloc usor", a spus Iftime, potrivit Prosport.

Gigi Becali anunta revolutia la FCSB si spune ca vrea sa scape de 13 jucatori, chiar 14:

"Sunt asa: Ciorbadjiski. Mai e unul caruia nu vreau sa-i zic numele ca sa nu-l supar. Apoi mai e fundasul de la Astra, Stan. 4: Momcilovic. 5: Pintilii, si el vrea sa renunte din vara. 6: Moutinho. 7: Salomao. 8: Adi Popa. 9: Tsoumou. Si mai este unul... 10, cred ca Filip, ca ii expira contractul. Sunt 10 carora le expira contractul in vara! Nu ii dau afara, le expira contractele! M-ati inteles? Nu le prelungesc pentru ca v-am spus cum se face la FCSB! Uite, Gnohere si Hora! 11 si 12! Pe Gnohere am cerut un milion si am primit 500 000. Sa plece liber la vara si gata. Sa stea sa ne ajute la campionat. Am incercat aseara cu Tanase, dar nu e mai bun ca Gnohere. Sunt 12 jucatori care pleaca, nu 10! A, mai e Belu, si el pleaca! 13 jucatori. Sunt fotbalisti de care uit. Daca mai stau sa mai fac calcule... Sunt 14", spunea Becali.