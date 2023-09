Gigi Becali îi cântă prohodul lui Dinamo: ”Cred că va retrograda. Toate echipele sunt mai bune”

Chiar dacă a avut patru meciuri fără înfrângere în campionat, Dinamo trece din nou printr-o perioadă grea. Are trei înfrângeri consecutive și a ajuns pe locul 15, cu opt puncte, la egalitate cu UTA Arad și la doar două puncte de ultima clasată.

Parcursul modest al echipei lui Ovidiu Burcă l-a convins pe Gigi Becali, patronul rivalei FCSB. Omul de afaceri crede că Dinamo se va întoarce în Liga 2 la finele acestui sezon.

Gigi Becali: ”E o echipă care nu are putere deloc”

„Cred că da (n.r. vor retrograda), nu prea îi văd cum să ia puncte. Ei au un antrenor foarte bun, ca dovadă că duce mingea până acolo, dar nu sunt capabili să marcheze gol. Când nu poți să marchezi gol, nu poți să iei decât un singur punct.

Nu poți să iei trei puncte, retrogradezi. Toate echipele sunt mai bune decât ei, dacă nu fac cumva niște mutări în iarnă. Farul i-a bătut în inferioritate numerică, le-a mai dat un gol chiar. E o echipă care nu are putere deloc”, a spus Gigi Becali, la ProSport.

Andrei Nicolescu: ”Dinamo va începe să urce”

În ciuda pase proaste pe care o traversează Dinamo, Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor” a anunțat că are încredere totală în Ovidiu Burcă și că nu se pune problema ca acesta să fie demis.

”Pentru că Dinamo are palmares pozitiv contra imposibilului! Am deplină încredere în Ovidiu și în jucători. Deplină! Dinamo va începe sa urce. Dincolo de suferința implicită, cred ca purgatoriul înfrângerilor nedrepte, care nu reflectă jocul consistent al echipei, ne poate fi necesar. Învățam să strângem rândurile. Sa fim smeriți. Uniți. S-o luam de la capăt. Să ne ridicăm. Sa urcăm din nou. O dată și încă o dată, până când ascensiunea va deveni singurul nostru sens. Nu sunt cuvinte de mobilizare, ci un principiu de viață specific adevăraților campioni”, a scris, printre altele, Andrei Nicolescu.