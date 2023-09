”Câinii” au doar două victorii în primele zece etape și au ajuns pe locul 15, cu doar opt puncte, la egalitate cu UTA Arad.

După trei înfrângeri consecutive în Superliga României, Dinamo a ajuns în zona retrogradabilă și este la doar două puncte de ultimul loc.

Giani Kiriță: ”În 2-3 săptămâni, vă promit că mănâncă din ei”

Situația de la Dinamo nu este deloc pe placul lui Giani Kiriță (46 de ani). Fostul campion al României cu ”roș-albii” se cere la echipă pentru a lucra cu fundașii: ”Vă promit că mănâncă din ei!”.

„Mă doare inima pentru că Dinamo nu e ceea ce trebuie să fie la ora actuală și mi-aș dori să ia din spiritul meu. După 2-3 meciuri aici, mi-ar plăcea să mă duc să lucrez cel puțin cu fundașii. În 2-3 săptămâni, vă promit că mănâncă din ei!”, a spus Giani Kiriță, pentru PRO TV.

În etapa următoare din Superligă, Dinamo se va deplasa la Galați pentru duelul cu Oțelul. Meciul este programat vineri.

Andrei Nicolescu: ”Dinamo va începe să urce”

În ciuda pase proaste pe care o traversează Dinamo, Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor” a anunțat că are încredere totală în Ovidiu Burcă și că nu se pune problema ca acesta să fie demis.

”Pentru că Dinamo are palmares pozitiv contra imposibilului! Am deplină încredere în Ovidiu și în jucători. Deplină! Dinamo va începe sa urce. Dincolo de suferința implicită, cred ca purgatoriul înfrângerilor nedrepte, care nu reflectă jocul consistent al echipei, ne poate fi necesar. Învățam să strângem rândurile. Sa fim smeriți. Uniți. S-o luam de la capăt. Să ne ridicăm. Sa urcăm din nou. O dată și încă o dată, până când ascensiunea va deveni singurul nostru sens. Nu sunt cuvinte de mobilizare, ci un principiu de viață specific adevăraților campioni”, a scris, printre altele, Andrei Nicolescu.