Gigi Becali râde de Albion Rrahmani: ”De ce să-l iau? N-ar juca la mine”

Albion Rrahmani (23 de ani) a făcut din nou spectacol în Giulești. A marcat o ”dublă” și a contribuit decisiv la golul marcat de Claudiu Petrila, după ce a deviat mingea centrată de Braun de pe partea dreaptă.

Kosovarul a ajuns la șase reușite în Superligă și este la egalitate cu alți patru jucători pe prima treaptă a podiumului din clasamentul golgheterilor.

Gigi Becali, despre Rrahmani: ”De ce să-l iau? N-ar juca la mine”

Chiar dacă a fost lăudat de mai multe personaje importante din fotbalul românesc, Albion Rrahmani nu l-a impresionat pe Gigi Becali.

Mai în glumă, mai în serios, patronul FCSB-ului spune că atacantul kosovar de la Rapid nu ar juca la echipa sa.

„E jucător bun, la mine nu joacă. Ce să joace la mine? Nu joacă în locul lui Compagno, pentru că are putere şi forţă. Rrahmani are ştiinţă, se demarcă bine, dar nu are tehnică şi forţă. De ce să îl iau? Tehnică înseamnă să faci înşurubare când eşti unu la unu.

E mai avansat în tehnică decât Compagno. El ori trebuie să fie mult mai tehnic sau mult mai puternic. Deci, la mine nu joacă. Compagno e puternic, dar îl schimb pentru că nu intră în combinaţii. El ţine adversarii sus. Depinde de echipă”, a spus Becali, la Fanatik.

În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns pe locul trei, cu 18 puncte, și a profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova (1-1 cu U Cluj). CFR Cluj rămâne pe locul doi, cu 19 puncte, la șase puncte distanță de liderul FCSB.

CFR Cluj va primi, în etapa următoare, vizita celor de la FCU Craiova, iar Rapid se va deplasa la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt.