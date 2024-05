Chelsea și-a făcut lista! Cine poate fi noul antrenor al echipei, după ce Mauricio Pochettino a plecat

Cu cinci victorii din cinci în ultimele etape din Premier League, Chelsea a reușit să se claseze pe locul șase, astfel că și-a asigurat biletele pentru sezonul următor de Europa League.

Nu a fost, însă, suficient pentru șefii clubului londonez, care au decis să încheie contractul cu antrenorul sud-american, astfel că acum se află în căutarea unui tehnician care să pregătească următorul sezon.

S-a zvonit că Thomas Tuchel s-ar putea întoarce pe Stamford Bridge, dar se pare că germanul este ieșit complet din calcule pentru preluarea băncii tehnice a lui Chelsea.

Potrivit jurnalistului Matt Law de la Daily Telegraph, Chelsea va alege între doi antrenori care au mai pregătit gruparea londoneză. Primul este Jose Mourinho (61 de ani), liber de contract după despărțirea de AS Roma și triplu campion cu Chelsea în Premier League.

Cel de-al doilea este Antonio Conte (54 de ani), și el fost campion cu Chelsea în 2017. Italianul este liber de contract de mai bine de un an, după ce a pregătit-o ultima oară pe Tottenham.

???? Chelsea have NO plans to go back to Thomas Tuchel, José Mourinho or Antonio Conte!

(Source: @Matt_Law_DT) pic.twitter.com/6eRbZVqIK9