Cristiano Bergodi a revenit în România! Anunțul lui Mihai Stoichiță

Fostul portar al echipei naționale nu a demonstrat, însă, astfel că, din vară, echipa condusă de Dan Șucu va fi pregătită de Neil Lennon, care a fost deja prezentat oficial.

Cristiano Bergodi, prezent la meciul Dinamo - Csikszereda

Cristiano Bergodi și-a făcut apariția pentru prima dată în spațiul public după plecarea de pe banca giuleștenilor. Tehnicianul italian a fost prezent la meciul de baraj dintre Dinamo și Csikszereda încheiat cu victoria ”Câinilor Roșii”, scor 2-0. La finalul meciului, italianul a fost surprins în compania directorului tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Stoichiță a vorbit despre partida dintre Dinamo și Csikszereda, dar și despre întâlnirea cu Cristiano Bergodi.

”Au jucat bine și unii, și alții. (n.r. Dinamo rămâne în Liga 1?) Stai să vedem și meciul de acolo! În fotbal nu poți să știi niciodată, trebuie să fii pregătit de orice. În orice caz, un spectacol agreabil și e remarcabil ce se întâmplă pe stadion, vedeți și dumneavoastră o grămadă de televiziuni și o grămadă de spectatori, e ideal pentru fotbal.

(n.r. Ce făcea domnul Bergodi, se întoarce în Liga 1?) Cred că avea niște treburi pe la Giulești, să își încheie probabil toate socotelile”, a spus Mihai Stoichiță.

Ce a spus Neil Lennon după ce a semnat cu Rapid

"La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii. A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucurors să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine.

Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanța. Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal.

Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid", a declarat Neil pentru fcrapid.ro.