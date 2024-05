Cum a reacționat președintele Real Madrid, după retragerea lui Toni Kroos

Decizia sa marchează sfârșitul unei cariere remarcabile, în care a lăsat o amprentă semnificativă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a Germaniei.

Toni Kroos este recunoscut pentru tehnica sa impecabilă, viziunea de joc și abilitatea de a controla ritmul partidelor. Retragerea sa va lăsa un gol semnificativ în lumea fotbalului, fiind considerat unul dintre cei mai mari mijlocași ai generației sale.

„Toni Kroos este unul dintre cei mai mari jucători din istoria Real Madrid și acest club va fi întotdeauna casa lui”, a declarat Florentino Perez, președintele "galacticilor", citat de arhicunoscutul jurnalist sportiv Fabrizio Romano.

???????????? Real Madrid president Florentino Pérez: “Toni Kroos is one of the greatest players in the history of Real Madrid and that this club is and always will be his home”. pic.twitter.com/I5HdV1iXPn