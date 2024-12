Gigi Becali le-a cerut scuze tuturor oamenilor din fotbal pe care i-a supărat de-a lungul timpului, inclusiv lui Dan Șucu, însă nu a ratat ocazia de a strecura și o mică ironie la adresa rivalilor din Giulești.

Finanțatorul campioanei a mărturisit că în 2025 va încerca să fie mai împăciuitor, adăugând că, totuși, va fi destul de dificil.

"M-am gândit că o să fie toată lumea fotbalului. Am zis că o să am ocazia să-mi cer iertare față de oamenii aceștia, dl Burleanu, dl Șucu și dl Kovacs. Îmi cer iertare dacă i-am supărat. Chiar dacă i-am supărat, le-am apreciat meritele. Încerc să fiu mai bun, încerc să nu supăr pe nimeni în 2025, deși e foarte greu. Am trufia asta care nu mă lasă în pace. Dacă nu sunt pe primul loc, mă supăr. Iar dacă ajung pe primul loc, încep să râd de cei care sunt.. pe locul opt, de exemplu.

Dl Șucu e un om mai bun ca mine. Ca dovadă că de câte ori l-am supărat, nu mi-a răspuns niciodată", a declarat Gigi Becali la eveniment.

Gigi Becali: ”Șucu a încercat să-mi ia secretara”



Acționarul majoritar de la Rapid ar fi încercat să o ”transfere” la echipa sa pe secretara de la FCSB. I-a oferit chiar și un salariu de două ori mai mare, dar ”oferta” a ajuns la urechile lui Gigi Becali.



„Hai să-ți spun ceva. Acum vă spun un lucru. Vă spun și asta și gata. Bă, cum să fii om de afaceri... și eu sunt prieten cu el, am avut o impresie extraordinară despre el, încă o am, dar cum să contactezi secretara de la club, de la Steaua (n.r. - se referă la FCSB), să o angajezi la tine?



Am rămas blocat! Secretara mea, care lucrează de vreo 20 de ani. Ea face actele, cutare. Și i-a propus să se întâlnească, că-i dă salariu dublu. Cum să faci așa ceva?



(...)



Dar Șucu, cum adică să iei secretara? Mi-a zis: 'Am echipă, dar n-am club'. Și s-au apucat oamenii să facă club. Păi cum, iei de la Becali? Faci club cu oamenii mei? Eu nu fac așa ceva, să-ți iau angajații tăi, și de la birouri...”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.