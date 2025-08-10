Chiar dacă roș-albaștrii au avut numeroase ocazii de gol, campioana României nu a reușit să trimită balonul în poarta lui Denis Rusu, iar unicul gol al partidei a rămas reușita lui Raul Rotund din minutul 34.

Gigi Becalii: ”Mă așteptam la Tănase să rezolve meciul!”

La finalul meciului, Gigi Becali s-a declarant dezamăgit de prestația echipei sale și, mai ales, de evoluția lui Florin Tănase, fotbalistul în care are cea mai mare încredere. Florin Tănase a fost integralist în meciul cu gruparea ialomițeană, însă nu a reușit să își facă loc spre poartă. Mai mult, patronul de la FCSB a fost nemulțumit că decarul de la FCSB ”a pierdut toate mingile”.

”Mă așteptam la Tănase să rezolve meciul, mă așteptam să-și asume, să rezolve meciul. Toate mingiile la adversar...”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

