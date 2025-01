Gigi Becali continuă să investească în tineri talentați, iar următoarea mutare a sa este achiziționarea fundașului central Ionuț Cercel (18 ani) de la Farul Constanța, echipa lui Gică Hagi. Becali a confirmat că va aduce un fundaș central român, iar Fanatik a dezvăluit că este vorba despre Cercel, un jucător crescut la renumita academie a Farului.



Cine este Ionuț Cercel?



Este important de menționat că Ionuț Cercel, în vârstă de 18 ani, nu trebuie confundat cu artistul Ionuț Cercel, cunoscut pentru muzica sa din sfera manelelor.



Ionuț Cercel are deja nouă meciuri în acest sezon de Liga 1 pentru Farul. De asemenea, a reușit să ofere o pasă decisive.



Jucătorul este cunoscut pentru polivalența sa, fiind capabil să evolueze atât ca fundaș central, cât și ca fundaș dreapta sau mijlocaș defensiv. La doar 18 ani, Cercel este cotat la 200.000 de euro, conform transfermarkt.com.



„O să iau fundaș central în curând. Și mai am unul de 16 ani. Ăsta pe care îl vreau are 19 ani (n.r: Ionuţ Cercel are 18 ani). Ei vor face cuplu peste doi ani. Pe al nostru nu știu cum îl cheamă. Acum o să iau unul român, din campionat de la noi, de 19 ani”, a declarat Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.