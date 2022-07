Gică Popescu îl pune la punct pe Adrian Mutu. Ce l-a deranjat

Actual președinte la Farul, Gică Popescu a criticat discursul lui Adrian Mutu din finalul partidei CFR - Rapid 1-0, programată sâmbătă seara, în etapa inaugurală a Superligii.

Antrenorul giuleștenilor lăsase de înțeles că tinerețea jucătorilor de pe banca de rezerve nu l-a ajutat într-o partidă intensă, cu o formație experimentată.

Mutu a fost nevoit să facă repede schimbări din cauza unor accidentări, dar Rapid s-a exprimat la un nivel ridicat împotriva campioanei României.

Popescu l-a taxat rapid pe fostul său coleg de la națională. ”Fac referire la jucătorii tineri ca şi cum ar fi ceva negativ. Băi oameni buni, nu contează vârsta din paşaport, contează ce fac jucătorii aceştia pe teren. I-aţi adus în lotul mare pentru că au o anumită valoare, Rareş Ilie are 19 ani, vedeta echipei, a plecat pe o sumă importantă, într-un campionat foarte bun din Europa. Deci nu contează vârsta, nu contează că sunt sub 21 de ani, contează ce fac pe teren.

Jucători tineri sub 21 de ani, şi? Barcelona joacă cu jucători de 17 ani, nu contează vârsta contează ce fac copii ăştia pe teren, iar în momentul în care i-ai selecţionat şi i-ai băgat în lotul mare, înseamnă că sunt de nivel de lotul mare şi sunt la fel ca Săpunaru sau ca orice alt jucător de experinţă, nu contează vârsta”, a declarat Gică Popescu, potrivit primasport.ro.

“O seară plină de ghinion. Am fost nevoit în 30 de minute să fac trei schimbări. Un punct era meritat. A fost un meci deschis, spectaculos, dar ăsta este fotbalul. O seară plină de ghinion şi s-a văzut până la sfârşit. Cred că în repriza a doua am jucat fotbal, am dominat în anumite momente echipa campioană. Astăzi în lot am avut şapte jucători under 21. Când am făcut cele trei schimbări practic pe bancă aveam numai copii. Până la urmă am terminat meciul bine, fără să mai avem accidentaţi. Avem nevoie de jucători, conducerea clubului ştie acest lucru. E clar că avem nevoie de 4-5 jucători”, a spus Mutu la posturile care transmit Superliga.