Gica Hagi, terifiat de jocul Viitorului sub comanda lui Ruben de la Barrera! "Era pe dos in timpul meciurilor! Ne-am speriat, lucrurile aratau foarte rau!" Motivul care a dus la plecarea spaniolului

Ruben de la Barrera (35 de ani) a fost pe banca Viitorului timp de 12 meciuri, in perioada august - noiembrie 2020.

Dupa ce Gica Hagi a decis sa plece de pe banca tehnica a propriei sale echipe, inlocuitorul perfect a fost vazut spaniolul Ruben de la Barrera.

Atat Hagi, cat si Gica Popescu il vedeau pe antrenorul spaniol compatibil cu filosofia fotbalistica implementata la Viitorul Constanta si parea alegerea perfecta.

Gica Popescu, presedintele clubului din Constanta, a dezvaluit motivul care a condus la ruptura dintre club si Ruben de la Barrera:

"Cand l-am ales pe Ruben a fost o compatibilitate de viziune fotbalistica. Gica a implementat sistemul Ajax, Barcelona, care a functionat cand a fost la carma echipei. Nu ne-am bagat peste Ruben. Il mai intrebam, sporadic, daca mai are nevoie de ceva. Nu a stiut sa profite de prezenta noastra, de prezenta lui Gica, cel care era acolo. Nu i-a dat un telefon lui Gica sa-l intrebe. A luat niste decizii normale, dar in timpul meciurilor era pe dos. Cand am luat hotararea, am luat cifrele de la Instat si ne-am speriat. Lucrurile aratau foarte rau si am luat decizia ca lucrurile sa n-o ia la vale mai rau. Cazusem la posesie, la atacuri, ne indepartasem de la folosofie. Noi am fost foarte bine intentionati", a spus Gica Popescu, pentru Telekom Sport.

Patru victorii, patru egaluri si patru infrangeri au fost rezultatele lui Ruben de la Barrera in cele 12 meciuri la Viitorul.

Gica Popescu: "Mircea Rednic a fost propunerea lui Gica Hagi."

In locul spaniolului, la Viitorul a fost adus Mircea Rednic:

"Mircea Rednic a fost propunerea lui Gica Hagi. Partea tehnica e a lui Gica, ne consultam, dar decizia in numirea antrenorilor ii apartine. Am fost de acord, pentru ca il stiam pe Mircea. Mereu, echipa care l-a surprins tactic a fost condusa de Mircea. Suntem convinsi ca va reusi", a mai spus presedintele Viitorului.

In primele trei dueluri pe banca echipei, Rednic are un egal si doua infrangeri.