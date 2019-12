"Gasca Obraznica" de la Astra face legea in Liga 1! Aproape toti jucatorii din lot au fost refuzati de alte echipe

Dupa 20 de etape jucate, Astra este supriza placuta a Ligii 1 si mai are de trecut de CFR Cluj si Clinceni pentru a ierna in pozitia de lider.

Astra Giurgiu este lider in Liga 1, desi in lotul echipei exista multi jucatori care nu au reusit sa se impuna la echipe cu pretentii mai mari sau care erau numiti "pensionari", "terminati" si "refuzati" inaintea acestui sezon. Bogdan Andone, Denis Alibec, Gabriel Tamas, Gabriel Enache, Mihai Radut si Florentin Matei au fost pusi pe liber de FCSB, dupa ce au intrat in dizgratia lui Gigi Becali si dupa ce au avut evolutii modeste sau comportament extrasportiv deficitar. Tamas si Enache au avut probleme de adaptare si la Hapoel Haifa, respectiv Rubin Kazan si Partizan Belgrad, primul plecand din Israel dupa ce a avut probleme mari cu legea. Chiar si Constantin Budescu, dorit acum cu disperare de patronul FCSB, a ales in vara sa semneze cu Astra, dupa ce Becali a refuzat sa il invite la negocieri si sa ii faca o oferta, deoarece rupsese contractul unilateral cu Al Shabab.

Gabriel Simion, fost junior la FCSB, nu are niciun meci jucat pentru echipa de seniori a clubului ros-albastru si a fost imprumutat in ultimele sezoane la Clinceni, Daco-Getica, Dunarea Calarasi si Astra, nefiind considerat indeajuns de valoros pentru a fi pastrat in lot. Constantin Dima a fost crescut de Dinamo si a fost imprumutat la Resita si Sepsi, dar nu a apucat sa debuteze la seniori pentru „caini”, inainte sa fie lasat sa plece liber de contract la Viitorul, unde, de asemenea, nu a bifat nicio prezenta la echipa mare.

Alexandru Dandea a fost si el dat afara de Dinamo, Mihai Radut a ajuns la Astra, dupa ce nu a mai jucat la Lech Poznan, pentru ca intrase in conflict cu fanii, care il considerau prea indolent, iar portarul David Lazar a jucat doar un meci pentru Vejle si a fost pus pe liber. Jucatorii straini din lotul giurgiuvenilor au venit si ei gratis, dupa ce nu li s-a prelungit intelegerile cu fostele cluburi, au fost considerati prea batrani sau le-au fost preferati jucatori considerati mai valorosi. Este remarcabil cum un grup de fotbalisti renegati, adunati din toate zarile, au gasit un mediu proprice la Astra, fara presiune si cu destula libertate, sub comanda lui Bogdan Andone, si are sanse reale sa castige titlul in acest sezon.