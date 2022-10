Fotbalistul de la FC Argeș care l-a impresionat pe Liviu Ciobotariu. Ce obiective are FC Voluntari pentru următoarele meciuri

Atacantul camerunez Paul-Arnold Garita a fost protagonistul serii, după ce a trimis mingea în bară în minutul 3, a obţinut un penalty, după ce a fost faultat în careu de portarul Mihai Popa, dar tot el l-a ratat (minutul 39), şutul său fiind apărat, iar în minutul 72 a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben.

FC Argeş are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (un egal, două eşecuri) şi tot una în ultimele şapte etape (două egaluri, patru eşecuri). FC Voluntari e neînvinsă de cinci etape, în care are două victorii şi trei egaluri.

Ce a declarat Liviu Ciobotariu după FC Argeș - FC Voluntari 0 - 0

"Ne-am creat multe situații de gol. Este adevărat că puteam pierde acest joc. Am avut șansă când Garita a ratat penalty, iar Droppa a scos o minge de pe linia porții. Îmbucurător este faptul că arătăm bine, jucăm bine, suntem o echipă care punem probleme. Astăzi ne-a lipsit doar golul. În rest, am controlat jocul, am pasat, am încercat să desfacem organizarea foarte bună a celor de la FC Argeș.

Am spus că Garita este un atacant periculos, ne-a pus în dificultate de câteva ori. Sunt mulțumit de jocul pe care l-am făcut, dar nu sunt mulțumit de rezultat. Puteam să câștigăm. În prima repriză am avut patru situații bune. Și ei au avut bara lui Garita și penalty, putea să fie 4-2 la pauză, dar ăsta este fotbalul.

Este un punct câștigat în deplasare și încercăm să câștigăm meciul următor. Am vorbit cu jucătorii, suntem practic la răscruce. Le-am zis că suntem pe locul opt în clasament, la două puncte de Craiova, dar suntem și la două puncte și de locul de baraj. Era ideal să câștigăm. Jocul mi-a dat speranțe că putem mult mai mult", a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului, la DigiSport.