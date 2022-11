Fostul antrenor al lui Jovan Markovic, de partea lui Mirel Rădoi: „Își gestionează viața rău! Problemele vin din copilărie!” 

În runda a 18-a din Superligă, Universitatea Craiova a remizat pe terenul Rapidului, 2-2. În atac, Mirel Rădoi (41 ani) a mizat în atac pe cuplul Ștefan Baiaram (19 ani) - Rivaldinho (27 ani), Andrei Ivan (25 ani) și Jovan Markovic (21 ani) fiind excluși din lot de către tehnicianul oltenilor, la pachet cu Sergiu Hanca (30 ani) și Ionuț Vînă (27 ani).

Marin Dună, despre problemele lui Jovan Markovic

În tot acest conflict, Marin Dună (55 ani) este de partea lui Mirel Rădoi. Antrenorul a mărturisit că-l cunoaște pe Jovan Markovic încă de când acesta avea 16 ani și că problemele cu greutatea existau de atunci. De asemenea, tehnicianul crede că dacă atacantul s-ar axa mai mult pe carieră ar ajunge să joace la un nivel ridicat.

„Eu îl știu de mic, avea 16 ani neîmpliniți când eram la Craiova cu domnul Mulțescu. E un talent imens, dar își gestionează viața destul de rău. Nu pierde nopți, nu e genul. Una dintre probleme e greutatea. Iată că a fost pusă pe tapet și de Rădoi. Markovici dacă ar avea grijă de el și ar fi puțin mai disciplinate tactic, ar juca la un nivel ridicat, și nu în România. Am fost și eu atacant și știu.

Nu e un băiat încuiat. Eu cred că problemele vin de când era copil. Din ce știu, el a fost crescut de bunici. Cred că asta ar putea să fie o problemă. Are un băiat care a avut grijă de el, Emil Pieleanu, director sportiv la Craiova.

Eu mai vorbesc cu el din când în când și ar fi bine să se țină de capul lui, pentru că e tânăr. Deși îl știm de mult timp pe Markovici, încă spunem de el că e tânăr”, a exlicat Marin Dună pentru gsp.

Florin Gardoș a rămas uimit de calitățile lui Jovan Markovic

Florin Gardoș (34 ani) consideră și el că dacă Jovan Markovic ar fi fost mai concentrat cu viața extrasportivă, ar fi făcut deja pasul în Premier League. De altfel, fostul internațional român a dezvăluit că a rămas total uimit de calitățile acestuia, pe când avea doar 17 ani, când l-a văzut la antrenament.

„E un fotbalist foarte bun, păcat că nu tratează antrenamentul cum îl tratează ceilalți coelgi ai lui. Ar trebui ca tot ce face în afara meciului să facă pentru fotbal. Dacă ar fi făcut chestia asta, ar fi fost în Premier League deja. Și nu exagerez. În Premier League da, 100%.

Eu am venit la Craivoa în 2018 și deja cunoșteam bine academia lui Southampton. În luna ianuarie mă antrenam zi de zi cu echipa U23, știu ce era acolo. Când am venit la Craiova și l-am văzut pe Markovic am zis: 'De unde l-ați scos pe băiatul acesta?' Avea atunci vreo 17 ani, calități incredibile.

Problema mare a lui asta e, nu se antrenează cum trebuie, tot are probleme cu greutatea. Norocul lui e că e foarte talentat, are execuții extraordinare și patronul ține foate mult la el, altfel nu mai era la Craivoa.

Eu nu am niciun dubiu (n.r. că ar fi jucat în Premier League). La ce calități are, fizic inclusviv, pe lângă faptul că are execuții și șutează foarte bine. El în careu e letal. Ar trebui să facă ceva și să fie la greutatea optimă, să se antreneze impecabil”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, la începutul lunii septembrie.



