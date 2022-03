Florin Prunea laudă schimbarea de la Dinamo: "Clar, problema era la antrenor. Dusan Uhrin poate salva echipa!"

Dusan Uhrin ar urma să sosească în România în această după-amiază și să semneze al treilea contract cu Dinamo, după ce a mai pregătit formația bucureșteană în intervalele august 2019 - martie 2020 și aprilie - iulie 2021.

Florin Prunea are încredere în varianta Dusan Uhrin la Dinamo

Florin Prunea, fostul jucător și conducătot de la Dinamo, are încredere că antrenorul ceh poate salva echipa, având în vedere precedentele sale rezultate din România și spune că exista o problemă evidentă în mandatul lui Flavius Stoican.

"Nu am informații că ultrașii ar fi venit să schimbe antrenorul. E clar că rezultatele sunt unele care nu dau speranță, nu mai spun de joc. Acum nu știu dacă s-a rezolvat cu Dusan până la capăt. Eu am vorbit cu el acum două săptămâni, m-a întrebat ce mai e prin România. Eu nu înțeleg de ce nu l-au adus de la început pe Dusan. Faptul e consumat acum, mai sunt câteva jocuri, meciuri grele, un început greu de play-out pentru Dinamo, cu Rapid și Sepsi. Eu am încredere că Dusan și băieții vor salva echipa. Dinamo nu are lot de retrogradare, dar era clar că acolo e vorba de o problemă de antrenor.

Este total diferit lotul pe care îl avea Dinamo la vremea respectivă, cu Anton, cu Puljic. Nu înțeleg de ce a fost lăsat să plece sau schimbat. Această continuitate contează la o echipă, fie că vorbim de antrenori, fie că vorbim de jucători. Important e ca ei să strângă rândurile. Dusan are capacitatea să strângă rândurile și să salveze echipa pentru că nimeni nu vrea să-și lege numele de o retrogradare a lui Dinamo, ar duce-o în spate toată viața, indiferent că e vorba de antrenori, jucători sau conducători", a spus Florin Prunea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

36 de meciuri a strâns Dusan Uhrin la Dinamo în precedentele două mandate, înregistrând 17 victorii, șapte remize și 12 înfrângeri

Prunea a vorbit și despre situația fostului coleg Florin Răducioiu, actualul team manager al lui Dinamo, care s-a plâns de numeroasele probleme întâlnite de când a revenit la formația din Ștefan cel Mare.

"Am vorbit cu Răducioiu, ne-am întâlnit zilele trecute la masă. Îmi spunea că nu crede că se va lovi de atât de multe probleme, dar trebuie să înțeleagă că trebuie să-și impună un punct de vedere. L-a adus pe băiatul ăsta, Pierret, care mie nu-mi displace.

E și el la început, dar nu prea are răbdare. Conducător este cu totul și cu altul ceva, dar cred că face treabă ușor-ușor, e toată ziua focusat la echipă, cu băieții", a mai spus Prunea.