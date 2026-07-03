Antrenorul italian a fost adus de gruparea de pe San Siro pentru a se bate la titlu cu rivala Inter. Milanul a fost principala contracandidată a echipei lui Cristi Chivu, dar în ultimele etape a ”căzut” în clasament și a ajuns în afara locurilor de Champions League.

Max Allegri este noul antrenor al lui Napoli

Ratarea obiectivului, dar și a calificării în Champions League, i-a determinat pe șefii Milanului să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. Allegri a devenit liber de contract și a preluat o altă echipă cu pretenții din Italia.

Napoli, fosta campioană a Italiei, este noua echipă a lui Max Allegri. Acesta va prelua postul lăsat liber de plecarea lui Antonio Conte.

”Mister Allegri e mândru să fie unul dintre noi”, a transmis Napoli, pe rețelele de socializare.