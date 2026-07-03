OFICIAL Max Allegri, prezentat la noua sa echipă!

Max Allegri, prezentat la noua sa echipă! Serie A
SPORT.RO
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Massimiliano Allegri (58 de ani) a plecat de la AC Milan după un singur sezon, ținând cont că a ratat calificarea în UEFA Champions League în ultima etapă din Serie A.

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Antrenorul italian a fost adus de gruparea de pe San Siro pentru a se bate la titlu cu rivala Inter. Milanul a fost principala contracandidată a echipei lui Cristi Chivu, dar în ultimele etape a ”căzut” în clasament și a ajuns în afara locurilor de Champions League.

Max Allegri este noul antrenor al lui Napoli

Ratarea obiectivului, dar și a calificării în Champions League, i-a determinat pe șefii Milanului să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. Allegri a devenit liber de contract și a preluat o altă echipă cu pretenții din Italia.

Napoli, fosta campioană a Italiei, este noua echipă a lui Max Allegri. Acesta va prelua postul lăsat liber de plecarea lui Antonio Conte.

”Mister Allegri e mândru să fie unul dintre noi”, a transmis Napoli, pe rețelele de socializare.

AC Milan a adunat 22 de victorii, 10 remize și 10 înfrângeri în 42 de meciuri oficiale, însă seria negativă din ultimele etape a fost decisivă în pierderea obiectivelor majore.

Napoli, Inter, AS Roma și Como și-au asigurat locurile de Liga Campionilor, în timp ce Juventus și AC Milan merg în Europa League. Atalanta prinde poziția de Conference League, unde va juca în calificări.

Allegri îl înlocuiește pe Conte, care a stat două sezoane la Napoli

Antrenorul Antonio Conte (56 de ani) a anunțat că va părăsi Napoli în această vară, la 12 luni după ce a condus clubul spre cucerirea titlului din Serie A. Italianul a preluat conducerea tehnică a echipei Napoli, în iunie 2024, și în primul său sezon a adus al patrulea titlu de campioană din istoria clubului.

În această stagiune, Napoli a terminat pe locul doi, la 11 puncte în spatele campioanei Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. De asemenea, napoletanii au fost eliminați în faza ligii din Champions League (locul 30) și au părăsit Coppa Italia în sferturile de finală (1-1, 6-7 d.l.d. cu Como). 

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