Deși Gigi Becali a anunțat că FCSB nu va mai face niciun transfer în această vară, situația s-a schimbat după ce vicecampioana l-a cedat pe Valentin Gheorghe în Turcia, la nou-promovata Umraniyespor.

FCSB s-a răzgândit și face încă un transfer

Mihai Stoica anunță că FCSB a decis să transfere un atacant lateral dreaptă, care să îl dubleze pe Andrei Cordea. Managerul general al echipei nu a oferit mai multe detalii, însă a explicat că există deja discuții în acest sens.

De asemenea, Stoica spune că FCSB plănuiește să îi ofere cât mai multe șanse și lui Alexandru Musi (17 ani), care poate evolua chiar și în partea dreaptă a atacului.

"Suma (n.r - pentru Valentin Gheorghe) e ok și putem să aducem un jucător pe poziția lui, să îl dublăm pe Cordea. Da, va veni cineva pe partea dreaptă. Nu știm încă, se discută. Noi mai avem varianta Musi.

El e un jucător pe care nu putem să-l blocăm, trebuie să-l împingem. El poate să joace orice în spatele vârfului, chiar și inter. Poziția lui de bază e atacant lateral stânga

(n.r - Înlocuitorul lui Valentin Gheorghe) Va veni din străinătate. Încă nu l-am căutat, a fost o discuție. Am vorbit cu Gigi și pot să-l contactez. O să vedem, n-are niciun sens să vorbim de nume. Noi nu aducem străini. E un român care nu joacă în România. E de picior drept, dar mai dă și cu stângul", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Valentin Gheorghe a dezvăluit de ce a plecat de la FCSB

Valentin Gheorghe a explicat că a plecat de la FCSB pentru a putea să joace mai mult și pentru a intra în atenția echipei naționale. Fotbalistul crescut de Astra lasă de înțeles că a contat într-o oarecare măsură și partea financiară, la Umraniyespor urmând să încaseze un salariu aproape dublu față de cel de la FCSB.

La FCSB, Valentin Gheorghe avea un salariu lunar de aproximativ 16.000 de euro.

"S-au înțeles foarte repede cluburile și am decis până la urmă să merg la Umraniye. Când au vorbit cu mie cei de acolo, FCSB știa de oferta de acolo. Ei m-au sunat pe mine și am avut și pe impresarul meu care s-a ocupat de tot. Chiar nu am pus partea financiară pe primul plan, dar așa a fost situația, mi-am dorit să joc mai mult. Consider că Turcia e un campionat important și mi-am dorit să fac acest pas.

Chiar am vorbit cu băieții de acolo (n.r - fotbaliștii români din Turcia), îl știu și pe Denis Alibec. Mi-a spus că e un campionat puternic, mult mai puternic decât cel din România. Eu am încredere în mine și sunt convins că voi face o figură frumoasă.

Clubul m-a înțeles, a fost și mai bine din punct de vedere financiar și mi-am dorit să fac o schimbare, să plec din țară. Eu sunt foarte încrezător, plec foarte motivat și îmi doresc foarte mult să reușesc. Salariul este aproape dublu față de cel de la FCSB.

Am înțeles că cei de aici își doresc să facă o echipă competitivă pentru rămânerea în prima ligă, am înțeles că vor face ceva transferuri importante. Nici eu nu cunosc foarte multe detalii, dar vom vedea ce va fi acolo. Am înțeles că mă cunoșteau cei de acolo, au auzit că sunt cu Florin Vulturar, iar prin intermediul lui a venit și discuția asta.

Cei de acolo au o clauză (n.r - de transfer definitiv), normal că îmi doresc să demonstrez. Îmi doresc să joc, să intru în atenția echipei naționale pentru că asta e cel mai important. Despărțirea a fost puțin tristă. A venit din scurt, în două zile s-a rezolvat totul. Le mulțumesc pentru tot, sunt niște oameni foarte profesioniști, foarte serioși și le doresc din tot sufletul să ia campionatul. Știu cum se muncește, nu am ce să le reproșez, nici lor, nici staff-ului, nici domnului Mihai Stoica", a spus Valentin Gheorghe, la Digisport.

Valentin Gheorghe a jucat în 29 de partide în sezonul precedent pentru cei de la FCSB, pentru care a marcat de șase ori, cifră la care se mai adaugă și trei pase decisive.