Amintiri din cantonament, alaturi de Gica Craioveanu: "Noi faceam antrenamente fizice, alergam cate 10-12 kilometri, acum se pune accent pe intesitate"

Universitatea Craiova se pregateste de lupta pentru titlu.

Gicu Craioveanu, directorul de imagine al Univeritatii Craiova, a vorbit despre diferentele dintre cantonamentele actuale si cele din perioada in care era el jucator, intr-un interviu realizat de club:

"E foarte diferit. Noi faceam antrenamente foarte fizice, alergam cate 10-12 kilometri la un antrenamente, alergai 6 kilometri in sus, sase in jos. Acum se pune foarte mult accent pe intensitate, antrenamente scurte dar foarte intense. Sincer, imi plac mai mult antrenamentele actuale decat cele de pe vremea noastra.

Sunt sprinturi, esti tot timpul in contact cu mingea, trebuie sa te demarci, sa oferi altceva. Noi alergam fara minge, fara nimic. Imi aduc aminte cu Marian ca ne-a pus sa facem Hora Unirii cu mingea medicinala in brate. Incredibil, da. Cu Sorin Cartu, il aveam preparator fizic nea Fane Cioaca, profesor de atletism. Cu asta spun totul"

De asemenea, Gica Craioveanu a vorbit si despre urmatorul sezon, incluzand lupta pentru titlu. Ca in fiecare sezon, Craiova isi propune sa castige titlul de campioana.

"Am fost si acum doi ani si a fost un cantonament superb, iar apoi am avut un sezon destul de bun. Ca si atunci, nici acum nu avem rezultate bune in amicale, dar conteaza ce se intampla in meciurile oficiale. Acum e importanta pregatirea fizica, sa fii gata de campionat sau, cum e cazul acum, de Supercupa.

Meci tipic de pregatire, echipa a incercat sa aiba o posesie buna, dinamica, pentru inceput, nu e rea, s-a vrut, dar ei au fost mai inspirati ca noi si au reusit sa marcheze si e greu pentru noi sa intoarcem un rezultat, chiar daca parca am avut vreo doua ocazii. Am vazut niste pusti buni, talentati, e buna amestecatura asta intre jucatori cu experienta si pusti care vin din spate si sper sa ajute echipa sa avem un sezon bun si sper din tot sufletul sa fim campioni.

Mi se pare ca sunt doua achizitii foarte bune, Lazar, care este un portar bun, care poate sa-i puna probleme lui Mirko Pigliacelli. Gaman aduce un plus de experienta, are stiinta jocului, este un fotbalist foarte bun. Imi plac si pustii care au venit.

CFR Cluj are foarte mare experienta, FCSB are jucatori foarte talentati, iar noi avem un pic din amandoua si de asta sunt mai increzator anul acesta mai mult ca in anii trecuti. Sunt foarte mari premise sa facem un sezon bun", a spus Gica Craioveanu.