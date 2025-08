Am avut un pic de emoție pentru că meciul a fost împotriva lui FCSB, dar am intrat în meci focusat să-mi fac treaba, iar echipa să câștige. Nu am nimic de demonstrat lui FCSB. Sunt profesionist, trebuie să-mi fac treaba, indiferent că adversară e FCSB sau Rapid" , a spus Musi, după Dinamo - FCSB 4-3.

Alexandru Musi: "Nu a fost FCSB slabă, ci noi am intrat bine"

"Am primit multe mesaje, n-am apucat să citesc niciunul. Atmosferă incredibilă, sper ca fanii să ne susțină și la următorul meci.



Nu a fost FCSB slabă, ci noi am intrat bine. Am intrat agresivi, pe treaba noastră. Ne-am antrenat toată săptămâna, am făcut un plan și mă bucur că am reușit. Cu siguranță e un punct de plecare. Dacă ne amintim și meciurile trecute, am avut ghinion", a mai spus Musi.

Musi a ținut în final să își explice și gestul de la gol.



"Cum e să marchez contra lui FCSB? Un sentiment aparte. Acolo am jucat, dar să știți că nu m-am bucurat în fața galeriei, ci m-am bucurat la fel ca Kylian Mbappe, care este idolul meu. Asta voiam să clarific aici", a mai spus Musi.