Fanii dinamovisti au adunat toti banii pentru obtinerea licentei! Ce suma au strans si cum vor cei din Peluza Catalin Hildan sa preia clubul

PCH a anuntat ca are toti banii pentru plata datoriilor.

Prima mare problema a lui Dinamo pe termen scurt este obtinerea licentei, ceea ce inseamna ca aproximativ 180.000 de euro trebuie achitati imediat, dupa cum a spus Negoita. Fanii PCH, initiatori ai programului Doar Dinamo Bucuresti, anunta ca suma a fost atinsa prin donatii.

Stingerea datoriilor trebuie efectuata pana pe 30 aprilie. Pe langa plata sumei, suporterii au anuntat si ce planuri de viitor au si au precizat ca sunt gata sa preia clubul pana pe 31 iulie.

"In ultimele doua saptamani am strans peste 150.000 de euro din contributiile voastre. Dupa cum v-am obisnuit, toate eforturile comune ale suporterilor sunt transformate in fapte. Prin urmare, sumele stranse vor fi folosite pentru obtinerea licentei pentru Liga 1 si pentru Cupele Europene.

Intentia noastra este sa imprumutam clubul in anumite conditii, care au in vedere doua aspecte deosebit de importante.

1. Asigurarea ca banii vor fi folositi pentru plata restantelor si debitelor, in vederea obtinerii licentei. Ca si in ocazia precedenta, vom cere sa fim de fata in momentul efectuarii ordinelor de plata catre jucatori si catre alti debitori.

2. Asigurarea ca interventia noastra nu obstructioneaza in niciun fel tratativele pentru vanzarea clubului catre potentialii investitori. Pentru a ne asigura de indeplinirea acestei din urma conditii, in contract va fi prevazuta o data de scadenta a imprumutului la 31 iulie 2020. Daca pana la acea data, pachetul majoritar de actiuni nu va fi preluat de catre investitorii straini aflati in tratative, Asociatia Peluza Catalin Hildan - Dinamo va achizitiona un pachet suplimentar de actiuni contra sumei de 1 leu.

Scopul nostru principal nu este acela de a fi actionari la club cu orice pret, ci salvarea si asigurarea unui viitor al performantei. De aceea sustinem vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre un investitor puternic si serios. In paralel cu aceasta operatiune de imprumut, vom demara o actiune de due diligence, la care vor participa juristii din boardul DDB", se arata in comunicatul emis de PCH.