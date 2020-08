EXCLUSIV | SE JOACA DOAR DACA E DEGEABA! Situatie halucinanta in lupta pentru titlu! Ce mesaj de ultima ora a dat UEFA

UEFA a raspuns cererii LPF in privinta meciului dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova.

Meciul Astra - Craiova a fost suspendat din nou dupa ce inca 4 cazuri de Covid-19 au fost descoperite in cadrul gruparii giurgiuvene.

Pentru a evita posibilitatea de a pierde meciul la 'masa verde', Astra a primit un raspuns din partea UEFA in ceea ce priveste reprogramarea meciului la o data ulterioara datei de finalizare a playoff-ului.

Avocatul Astrei a dezvaluit raspunsul UEFA pentru giurgiuveni.

"Cautam solutii sa se dispute jocul pe teren, in primul rand pentru acuratetea rezultatului sportiv si in al doilea rand, pentru a nu periclita relatia comerciala pe care Liga o are cu privire la drepturile TV.

UEFA, ca un for rational a analizat pe conjunctura in limita regulamentului de care dispune, dat fiind faptul ca este o situatie speciala care cere si masuri speciale.

Au spus foarte clar ca nu-i deranjeaza faptul ca aceste jocuri se vor juca si in afara termenului impus de ei, atata timp cat nu intervin in stabilirea clasamentului final. Rezultatul de aseara putem spune ca este in favoarea unei rezolvari pe teren a acestor jocuri.

Ne-am declarat disponibilitatea de a supune oricarei decizii care va avea ca rezultat disputarea partidelor pe teren", a spus Claudiu Popa pentru www.sport.ro.

Astfel, meciul Astra - Craiova se poate disputa doar in cazul in care meciul nu influenteaza lupta la titlu. Singurul scenariu prin care meciul cu giurgiuvenii ar influenta castigatoarea titlului ar fi in cazul in care Craiova - CFR Cluj s-ar incheia cu o remiza.

Cu toate astea, decizia in legatura cu meciul restant trebuie luata luni la CEx, inainte ca meciul cu CFR sa se dispute.